تراند اليوم : رابط تسجيل التصاريح .. رابط التسجيل للتصاريح وزارة العمل غزة

غزة/ الخليج 365/

أعلنت وزارة العمل الفلسطينية في قطاع غزة اليوم، عن رابط تسجيل التصاريح للعمل داخل الأراضي المحتلة عام 1948.

‎وقالت الوزراة في بيان لها : تعلن وزارة العمل في قطاع غزة عن فتح باب التسجيل للعمال للترشح للعمل في داخل الأراضي المحتلة عام 1948، علما بأن معايير القبول للتسجيل ستكون كما يلي:

‎أولا: أن يكون متزوجا، وعمره يزيد عن 26 عاما.

‎ثانيا: ألا يكون موظفا، أو صاحب دخل ثابت.

‎ثالثا: ألا يكون على مقدم الطلب منع قضائي من السفر.

‎رابعا: حاصل على شهادة تطعيم ضد فيروس "كورونا".

‎تؤكد الوزارة أن التسجيل سيكون متاحا بشكل إلكتروني عبر البوابة الموحدة للمعاملات الحكومية على موقع وزارة العمل w.mol.ps ومن خلال الرابط التالي:

https://e.services.gov.ps/apps/mol_permit_work/1/create

‎مع التنويه إلى عدم الحضور لمكاتب العمل للتسجيل.

