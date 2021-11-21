تراند اليوم : رابط تسجيل التصاريح .. رابط التسجيل للتصاريح وزارة العمل غزة

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غزة/ الخليج 365/
أعلنت وزارة العمل الفلسطينية في قطاع غزة اليوم، عن رابط تسجيل التصاريح للعمل داخل الأراضي المحتلة عام 1948.
وقالت الوزراة في بيان لها : تعلن وزارة العمل في قطاع غزة عن فتح باب التسجيل للعمال للترشح للعمل في داخل الأراضي المحتلة عام 1948، علما بأن معايير القبول للتسجيل ستكون كما يلي:
أولا: أن يكون متزوجا، وعمره يزيد عن 26 عاما.
ثانيا: ألا يكون موظفا، أو صاحب دخل ثابت.
ثالثا: ألا يكون على مقدم الطلب منع قضائي من السفر.
رابعا: حاصل على شهادة تطعيم ضد فيروس "كورونا".
تؤكد الوزارة أن التسجيل سيكون متاحا بشكل إلكتروني عبر البوابة الموحدة للمعاملات الحكومية على موقع وزارة العمل w.mol.ps ومن خلال الرابط التالي:
https://e.services.gov.ps/apps/mol_permit_work/1/create
مع التنويه إلى عدم الحضور لمكاتب العمل للتسجيل.