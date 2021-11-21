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تراند اليوم : رابط تسجيل التصاريح .. رابط التسجيل للتصاريح وزارة العمل غزة

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غزة/ الخليج 365/

أعلنت وزارة العمل الفلسطينية في قطاع غزة اليوم، عن رابط تسجيل التصاريح للعمل داخل الأراضي المحتلة عام 1948.

‎وقالت الوزراة في بيان لها : تعلن وزارة العمل في قطاع غزة عن فتح باب التسجيل للعمال للترشح للعمل في داخل الأراضي المحتلة عام 1948، علما بأن معايير القبول للتسجيل ستكون كما يلي:
‎أولا: أن يكون متزوجا، وعمره يزيد عن 26 عاما.
‎ثانيا: ألا يكون موظفا، أو صاحب دخل ثابت.
‎ثالثا: ألا يكون على مقدم الطلب منع قضائي من السفر.
‎رابعا: حاصل على شهادة تطعيم ضد فيروس "". 
‎تؤكد الوزارة أن التسجيل سيكون متاحا بشكل إلكتروني عبر البوابة الموحدة للمعاملات الحكومية على موقع وزارة العمل w.mol.ps ومن خلال الرابط التالي:
https://e.services.gov.ps/apps/mol_permit_work/1/create
‎مع التنويه إلى عدم الحضور لمكاتب العمل للتسجيل.
 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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