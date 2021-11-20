تراند اليوم : بث مباشر ليفربول وارسنال الان .. مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر HD بث مباشر لمباراة ليفربول وارسنال بث مباشر الليفر وارسنال

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قبل بداية مباراة ليفربول وارسنال اليوم، تنطلق القمة الكروية في تمام الساعة السابعة ونصف مساءاً بتوقيت مصر، الثامنة ونصف بتوقيت السعودية وقطر، وتمتلك شبكة قنوات بي ان سبورت حقوق البث الحي والمباشر لكافة مباريات الدوري الإنجليزي في المنطقة العربية، ومن جانبها قامت بتحديد قناة beIN Sports 1 Premium لنقل أحداث ومجريات ماتش ليفربول وأرسنال بتعليق علي محمد علي.

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وبالحديث عن تاريخ مواجهات ليفربول وارسنال مباشر يلا شوت، حيث تواجها في 58 لقاء بواقع 23 فوز للأحمر مقابل 19 تعادل بين الفريقين، بينما كان التفوق للمدفعجية خلال 16 مناسبة من قبل تاريخياً، وسجل لاعبو الريدز 97 هدف، في حين سجل لاعبو الجانرز 71 هدف، وخلال الموسم الماضي في المسابقة، فاز ليفربول على أرسنال بثلاثية مقابل هدف في مباراة الدور الأول، قبل أن يكرر تفوقه عليه بثلاثة أهداف نظيفة.

ويتسلح ليفربول بقوته الهجومية في لقاءات أرسنال السابقة، حيث حقق الفوز في آخر خمس مباريات خاضها على ملعبه أمام المنافس، مسجلًا ثلاثة أهداف على الأقل في كل منها، ويطمح في استمرار تفوقه للاقتراب من الصدارة.

أعلن مدرب أرسنال عن تشكيل فريقه أمام ليفربول بث مباشر وجاءت على النحو الآتي، وتكون تشكيل آرسنال من: رامسديل، تومياسو، بن وايت، جابرييل، تافاريس، توماس بارتي، سامبي، سميث روو، بوكايو ساكا، أوباميانج، ألكسندر لاكازيت.

ليفربول يحتل المركز الرابع في الترتيب برصيد 22 نقطة من ست إنتصارات ماضية وأربع تعادلات وخسارة وحيدة، بينما الأرسنال بالمركز الخامس برصيد 20 نقطة من ست إنتصارات وتعادلين وثلاث هزائم.