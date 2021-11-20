تراند اليوم : برشلونة مباشر .. بث مباشر مباراة برشلونة HD برشلونة واسبانيول مباشر مباراة برشلونة اليوم مباشر الآن بث مباشر برشلونه ضد اسبانيول

بث مباشر برشلونة الان برشلونة واسبانيول مباشر مباراة برشلونة اليوم مباشر الآن برشلونه مباشر بث مباشر برشلونه بث مباشر برشلونة تنطلق مواجهة فريق برشلونة ونظيره فريق إسبانيول في مواجهة كبيرة، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني الدرجة الأولي 2021-2022، لأن الفريق الكتالوني يحاول السيطرة علي العلامة الكاملة من نظيره نادي إسبانيول، فهل ينجح بالتفوق أم سيكون هناك نتيجة عكسية في لقاء تشافي الأول.

برشلونة في الظهور الأول مع المدير الفني الجديد الأسطورة تشافي يحاول السيطرة علي ثلاث نقاط ستكون معنوية بشكل كبير في مسيرته أكثر منها مفيدة في الترتيب، خاصة أن الفريق يواجه خطر كبير في المواجهات الماضية وبات في منتصف الترتيب، فهل ينجح تشافي في تحويل الفريق من جديد وإظهار أسلوبه القوي الذي ظهر مع نادي السد القطري، أم سيكون هناك نتيجة سلبية جديدة ، ويحاول الفريق الفوز علي حساب جاره نادي إسبانيول في مواجهة لن تكون سهلة، وكان الفريق الكتالوني قد تعادل في آخر لقاء له، ولم ينجح بالفوز في آخر أربع لقاءات كاملة.

من جانب آخر يسعي إسبانيول إلي إستغلال الحالة التي كان يتواجد عليها الفريق الكتالوني برشلونة من أجل السيطرة علي الثلاث نقاط أو علي نقطة فهل ينجح خاصة أن اللقاء هو الأول لتشافي، ويقدم الفريق نتائج جيدة منذ الإنطلاقة وأيضا مؤخراً نجح في الفوز علي حساب نادي غرناطة بآخر الجولات قبل التوقف الدولي، فهل ينجح بالخروج بنتيجة إيجابية جديدة أم لا.

يتواجد نادي برشلونة في المركز التاسع من الترتيب برصيد 17 نقطة بعد الفوز في أربع لقاءات والتعادل في خمسة والخسارة في ثلاث، بينما نادي إسبانيول في المركز الحادي عشر بنفس الرصيد بعد فوزه في أربع لقاءات والخسارة في أربعة والتعادل في خمسة.