تراند اليوم : بث مباشر برشلونه .. ماتش برشلونة بث مباشر الآن HD مشاهدة بث مباشر ماتش برشلونة وإسبانيول يلا شوت بث مباشر برشلونه اليوم ضد إسبانيول HD

مشاهدة مباراة برشلونة وإسبانيول بث مباشر في المباراة التي تقام على ستاد الكامب نو ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة للدوري الإسباني، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، يدخل البارسا اليوم مباراته الأولى مع مدربة الجديد ونجم وسط الفريق السابق "تشابي ألونسو" , امام منافس سهل بلغة الأرقام, فنجد أن برشلونة في آخر 22 مواجهة أمام اسبانيول لم يخسر مطلقاً, فقد فاز في 17 وتعادل في 5, كما أنه لم يسجل فريق إسبانيول في 16 مباراة من بينهم, كما أن برشلونة حقق الفوز في آخر 11 لقاء مع نمنافسه اليوم على ملعب كامب نو, وفي إجمالي مباريات الفريقان فاز إسبانيول في 34 مباراة وتعادل في 38 وخسر 100 لقاء أمام البارسا, ويأمل تشافي ألونسو في تغيير مصير برشلونة الذي كانت بدايته أكثر من سيئة هذا الموسم فقد جمع فقط 17 نقطة من 12 لقاء في الليجا, ويأمل اسبانيول في مواصلة إستفاقته حيث أنه فاز في 3 من آخر 6 لقاءات له في الليجا.

سيخوض فريق برشلونة لقاء اليوم بقيادة فنية جديدة للأسطورة تشافي هيرنانديز الذي تولى المهمة خلفا للهولندي رونالد كومان الذي رحل لسوء النتائج، البرسا سيكون له شكلا جديدا في لقاء اليوم ولا سيما وأن تشافي كان من أبرز لاعبي جيله كما أنه قدم أداء طيب خلال فترة قيادته للسد القطري وأثبت أنه مدرب من طراز فريد، برشلونة استطاع خلال الساعات القليلة الماضية أن يتعاقد مع البرازيلي داني ألفيس نجم الفريق العائد من جديد في صفقة انتقال حر، المدرب الإسباني تشافي أبدى سعادته بعودة ألفيش مشيرا إلى أنه سيكون روح الفريق وخاصة وأنه يمتلك قدرات فنية وبدنية عالية ولديه روح قتالية داخل الملعب، ومن المتوقع أن يكون له دورا في لقاء اليوم وسيحصل على الفرصة بشكل تدريجي حتى يصل إلى أعلى فورمة فنية وبدنية وخاصة وأنه كان بدون فريق في الفترة الأخيرة.

برشلونة يحتل المركز التاسع برصيد 17 نقطة بعدما فاز في 4 مباريات وتعادل في 5 مباريات وخسر في 3 مباريات واحرز الفريق 19 هدفا وتلقت شباكه 15 هدفا.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام إسبانيول

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: جوردي ألبا - كليمون لونجليه - رونالد أراوخو - أوسكار مينجيزا

خط الوسط: فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - سيرجي روبيرتو

خط الهجوم: فيليب كوتينيو - لوك دي يونج - ممفيس ديباي

موعد مباراة برشلونة وإسبانيول والقنوات الناقلة لها

تبدأ مشاهدة مباراة برشلونة اليوم في مواجهة نظيره إسبانيول في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية، الساعة الثامنة مساء بتوقيت غريينتش، الساعة الحادية عشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتذاع مباراة برشلونة وإسبانيول عبر موقعنا يلا شوت توداي وbeIN Sports HD .

وفي الناحية الأخر نرى أن إسبانيول يدخل لقاء اليوم قادما من انتصار على غرناطة بهدفين دون رد، فريق إسبانيول يسعى إلى استغلال أنصاف الفرص والحالة الفنية المتراجعة للاعبي برشلونة من أجل حسم ديربي كتالونيا، وعلى الرغم من أن لقاء اليوم سيكون له طابع خاص ولا سيما وأنه ديربي المدينة الواحدة بين أحد أفضل المدربين وسيبحث كلا منهم عن إسعاد جماهيره وحسم اللقاء لصالح، مما يشير إلى أن عشاق الكرة أمام مباراة قوية من العيار الثقيل.

إسبانيول يقع قبل لقاء اليوم في المركز الحادي عشر برصيد 17 نقطة بعدما فاز في 4 مباريات وتعادل في 5 مباريات وخسر في 4 مباريات واحرز 14 هدفا وتلقت شباكه 15 هدفا.

تشكيل إسبانيول المتوقع أمام برشلونة

حراسة المرمى: دييغو لوبيز

خط الدفاع: أوسكار خيل ريجانو - سيرجي غوميز - لياندرو كابريرا - أدريا بيدروزا

خط الوسط: مانويل مورلانيس - كايدي باري

خط الوسط الهجومي: استيبان غرانيرو- سيرجي داردير - نيكو ملامد

خط الهجوم: راوول دي طوماس

معلومات مباراة برشلونة وإسبانيول.

ما هو موعد مباراة برشلونة وإسبانيول في الدوري الإسباني؟

10:00 مساءاً بتوقيت مصر, 11:00 مساءاً بتوقيت السعودية, 09:00 مساءاً بتوقيت غرينتش.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإسبانيول؟

بي إن سبورت بريميوم 1 - beIN Premium 1.

ما هي البطولة التي تُلعب خلاها مباراة برشلونة وإسبانيول؟

الدوري الإسباني.

من هو معلق مباراة برشلونة وإسبانيول؟

عصام الشوالي.