تراند اليوم : ميلان مباشر .. ميلان ضد فيورنتينا بث مباشر ميلان وفيورنتينا مشاهدة مباراة ميلان مباشر اليوم HD

مشاهدة مباراة ميلان وفيورنتينا بث مباشر اليوم 20-11-2021 في الدوري الايطالي.ميلان ضد سبيزيا مباشر اليوم.لقاء قوي AC Milan vs Spezia Calcio في الكالتشيو، مشاهدة مباراة ميلان وفيورنتينا بث مباشر في المباراة التي تقام على ستاد ارتيميو فرانكى في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر للدوري الإيطالي.

بطاقة مباراة ميلان ضد فيورنتينا اليوم

فيورنتينا Vs ميلان.

البطولة : الدوري الايطالي (الأسبوع 13).

القنوات الناقلة : قناة الدوري الإيطالي (يوتيوب) .

الملعب : ملعب أرتيميو فرانكي (فلورنسا) .

المعلق : خالد الغول .

موعد مبارة ميلان ضد فيورنتينا

20 نوفمبر 2021

10:45 مساءاً بتوقيت السعودية .

9:45 مساءاً بتوقيت مصر .

10:45 مساءاً بتوقيت فلسطين .

10:45 مساءاً بتوقيت الأردن.

10:45 مساءاً بتوقيت سوريا .

10:45 مساءاً بتوقيت لبنان .

10:45 مساءاً بتوقيت العراق .

9:45 مساءاً بتوقيت السودان .

10:45 مساءاً بتوقيت اليمن .

9:45 مساءاً بتوقيت ليبيا .

8:45 مساءاً بتوقيت تونس .

8:45 مساءاً بتوقيت الجزائر .

7:45 مساءاً بتوقيت المغرب .

11:45 مساءاً بتوقيت الإمارات.

10:45 مساءاً بتوقيت البحرين.

11:45 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

10:45 مساءاً بتوقيت الكويت .

10:45 مساءاً بتوقيت قطر.

7:45 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

10:45 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

7:45 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

يسعى ميلان إلى تحقيق الانتصار في لقاء اليوم والخروج من اللقاء بالنقاط الثلاث لمواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية بجانب الحصول على دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة دوري الأبطال القادمة، فريق ميلان قدم مباراة من العيار الثقيل أمام فينيزيا بهدفين دون رد وسيبحث في لقاء اليوم عن الفوز الثاني على التوالي من أجل استمرار منافسته على لقب الكالتشيو ولا سيما وأن الفريق مقبل على لقاء ناري أمام أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال وسيبحث فيها عن الانتصار من أجل انعاش فرصه في المنافسة على مقعد مؤهل لربع نهائي دوري الأبطال.

يقع ميلان حاليا في المركز الثالث برصيد 13 نقطة بعما خاض 5 مباريات حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في لقاء ولم يخسر أي لقاء، وأحرز الفريق 10 أهداف وتلقت شباكه هدفين.

تشكيل ميلان المتوقع أمام فيورنتينا

حراسة المرمى: ميك مايغنان

خط الدفاع: دافيد كالابريا – سيمون كايير – فيكايو توموري – ثيو هيرنانديز

خط الوسط: ساندرو تونالي – رادي كرونيتش

الوسط الهجومي: أليكسيس ساليمايكيرس – ابراهيم دياز – رفائيل لياو

خط الهجوم: زلاتان إبراهيموفيتش “جونيور ميسياس”

يعاني سبيزيا من تراجع النتائج والأداء في الأونة الأخيرة وكان أخرها الهزيمة من يوفنتوس بثلاث أهداف مقابل هدفين، وسيبحث الفريق عن الخروج من كبوة الهزيمة التي تعرض لها في الجولة الماضية من أجل التقدم للأمام بجدول ترتيب الدوري الايطالي ولا سيما وأن الفريق يأمل في الابتعاد عن صراع الهبوط.

يحتل سبيزيا المركز السابع عشر برصيد 4 نقاط بعدما فاز في لقاء وتعادل في لقاء وتعرض للهزيمة في 3 مباريات وأحرز الفريق 7 أهداف وتلقت شباكه 13 هدفا.