تراند اليوم : بث مباشر ميلان .. بث مباشر مباراة ميلان وفيورنتينا مشاهدة مباراة ميلان اليوم مباشر يلا شوت ميلان مباشر

بث مباشر ميلان بث مباشر مباراة ميلان وفيورنتينا مشاهدة مباراة ميلان اليوم مباشر يلا شوت ميلان مباشرمشاهدة مباراة ميلان وفيورنتينا بث مباشر في المباراة التي تقام على ستاد أرتيميو فرانكي (فلورنسا) في تمام الساعة 21:45 بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة للدوري الإيطالي، فشل ميلان في الفوز على إنتر ميلان بديربي الغضب في اللقاء الماضي وتعادل الفريقين إيجابيا بهدف لمثله، فريق ميلان سيخوض لقاء اليوم باحثا عن استعادة ذاكرة الانتصارات من جديد من أجل الحفاظ على فرصه في المنافسة مع نابولي على القمة، ميلان بات ينافس على اللقبوأصبح يدرك أن بطولة الكالتشيو هي الأهم بالنسبة له بعد اقتراب من الخروج من دوري أبطال أوروبا والتأهل للدوري الأوروبي.

يقع ميلان في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بفارق الأهداف عن نابولي صاحب الصدارة، فريق ميلان فاز في 10 مباريات وتعادل في مباراتين ولم يخسر أي لقاء وأحرز 26 هدفا وتلقت شباكه 11 هدفا.

تشكيل ميلان المتوقع أمام فيورنتينا

حراسة المرمى: ميك مايغنان

خط الدفاع: دافيد كالابريا - سيمون كايير - فيكايو توموري - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: ساندرو تونالي - رادي كرونيتش

خط الوسط الهجومي: أليكسيس ساليمايكيرس - ابراهيم دياز - رفائيل لياو

خط الهجوم: زلاتان إبراهيموفيتش "جونيور ميسياس"

موعد مباراة ميلان وفيورنتينا والقنوات الناقلة لها

تقام مباراة ميلان وفيورنتينا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، الساعة الحادية عشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الثامنة إلا ربع بتوقيت غرينيتش، وتذاع مباراة ميلان وفيورنتينا عبر Lega Serie A YouTube .

وفي الجانب الأخر يحلم فريق الفيولا بالاستفادة من عاملي الأرض والجمهور للخروج من اللقاء بالنقاط الثلاثة، فريق الفيولا خسر في الجولة الماضية أمام اليوفي بهدف دون رد ليواصل نتائجه المتراجعة، ويدرك تماما أن لقاء اليوم بمثابةعنق الزجاجة وأي نتيجة إيجابية ستساهم في تحسين موقفه بجدول ترتيب الكالتشيو.

يقع فيورنتينا في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 18 نقطة بعدما فاز في 6 مباريات وخسر في مثلهم ولم يتعادل في أي لقاء، وأحرز الفريق 16 هدفا وتلقت شباكه 14 هدفا.

تشكيل فيورنتينا المتوقع أمام ميلان

حراسة المرمى:بارتوميي دراغوفسكي

خط الدفاع: لوكاس لورينزو فينوتي - نيكولا ميلنكوفيتش-إيغور خوليو دوس سانتوس

خط الوسط: كريستيانو بيراغي- جياكومو بونافنتورا- سفيان أمرابط- جايتانو كاستروفيلي

خط الهجوم: دوشان فلاهوفيتش- كريستيان كوامي– نيكولاس غونزاليس

معلومات مباراة ميلان وفيورنتينا.

ما هو موعد مباراة ميلان وفيورنتينا في الدوري الإيطالي؟

09:45 مساءاً بتوقيت مصر, 10:45 مساءاً بتوقيت السعودية, 08:45 مساءاً بتوقيت غرينتش.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ميلان وفيورنتينا؟

يوتيوب الدوري الإيطالي.

ما هي البطولة التي تُلعب خلاها مباراة ميلان وفيورنتينا؟

الدوري الإيطالي.

من هو معلق مباراة ميلان وفيورنتينا؟

خالد الغول.