تراند اليوم : بث مباشر النصر والرائد .. بث مباشر النصر يلا شوت رابط مباراة النصر اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة النصر اليوم بث مباشر

النصر يحاول إسعاد عشاقه من جديد بعد فترة من النتائج السلبية التي خفقت به في المراكز المتأخره فهل ينجح بالعودة من جديد إلي تحقيق نتيجة إيجابية والفوز هو الأمل الوحيد من أجل تشجيع عشاقه من جديد، فهل ينجح بالتفوق علي حساب المنافس الرائد من أجل التقدم إلي المراكز المتوسطه، أم يخسر من جديد كما حدث في المواجهة الأخيرة ضد نادي الشباب في مواجهة كانت سيئة من الأصفر.

الرائد يقدم أداء جيد للغاية في بعض الفترات وهناك فترات آخري يقدم أداء ونتائج سيئة، وبالتالي يحاول الفريق البحث عن مكامن القوة لديه من أجل الفوز علي حساب المنافس القوي نادي النصر للتقدم في الترتيب والوصول إلي مركز متقدم عن المنافسين، وكان الفريق قد نجح بالفترة الأخيرة بتحقيق إنتصارين علي التوالي بعد أن ذاق مرارة الخسارة لثلاث مرات علي التوالي أيضا.

يتواجد نادي النصر في المركز التاسع برصيد 13 نقطة من إنتصاره في أربع لقاءات والخسارة في أربعة والتعادل في مواجهة، بينما نادي الرائد في المركز الخامس برصيد 17 نقطة من فوزه في خمس مواجهات وتعادل في مواجهتين وخسارة أربع لقاءات

النصر يتواجد في المركز التاسع برصيد 13 نقطة بعدما فاز في 4 مباريات وتعادل في لقاء وخسر في 4 مباريات وأحرز الفريق 14 هدفا وتلقت شباكه 11 هدفا.

تشكيل النصر المتوقع أمام الرائد

حراسة مرمى: وليد عبدالله

خط الدفاع: عبدالله مادو -علي محمد لاجامي - خوزي راميرو فوينيس موري - سلطان عبدالله الغنام

خط الوسط: عبدالله محمد الخيبري - بيتروس ماثيوس

خط الوسط الهجومي: سامي خليل النجعي -جلال الدين ماشاريبوف - أندرسون تاليسكا

خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله

موعد مباراة النصر والرائد والقنوات الناقلة لها

تتابعون مباراة النصر والرائد في تمام الساعة 18:40 بتوقيت جمهورية مصر العربية، الساعة 19:40بتوقيت المملكة العربية السعودية، الساعة 17:40بتوقيت غرينيتش، وتذاع مباراة النصر والرائد عبر موقعنا يلا شوت توداي و ssc الرياضية الناقل الحصري الجديد للدوري السعودي.

وفي الجانب الأخر نرى أن الرائد قدم مباراة قوية أمام الطائي في الجولة الماضية وحقق الفوز برباعية دون رد، فريق الرائد سيخوض لقاء اليوم باحثا عن النقاط الثلاث من أجل مواصلة الزحف للأمام في جدول ترتيب الدوري السعودي.

الرائد يحتل الخامس برصيد 17 نقطة بعدما فاز في 5 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر في 4 مباريات وأحرز الفريق 18 هدفا وتلقت شباكه 15 هدفا.

تشكيل الرائد المتوقع أمام النصر

حراسة المرمى: أحمد الرحيلي

خط الدفاع: انطونيو دوس سانتوس - عقيل بلغيث الصحبي - محمد سالم - خالد عبدالعزيز الخثلان

خط الوسط:سلطان الفرحان - عبدالله يحيى مجرشي

خط الوسط الهجومي: محمد سالم الدوسري - عبدالله محمد المقرن - أحمد يوسف الزين

خط الهجوم:عبدالرحمن الغامدي

معلومات مباراة النصر والرائد.

ما هو موعد مباراة النصر والرائد في الدوري السعودي؟

06:40 مساءاً بتوقيت مصر, 07:40 مساءاً بتوقيت السعودية, 05:40 مساءاً بتوقيت غرينتش.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والرائد؟

الرياضية السعودية 1 - SSC Sport 1.

ما هي البطولة التي تُلعب خلاها مباراة النصر والرائد؟

الدوري السعودي.

من هو معلق مباراة النصر والرائد؟

حماد العنزي.