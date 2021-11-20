تراند اليوم : بث مباشر ليفربول والارسنال .. بث مباشر مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر ليفربول يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر يلا شوت

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وتعد مباراة ليفربول وأرسنال من المواجهات المرتقبة والمثيرة في البريميرليج، نظراً لرغبة كل فريق في تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط.

ليفربول وتجديد العهد مع الإنتصارت

ويتطلع الريدز لاستعادة الانتصارات من جديد بعدما لم يذق طعم الفوز في آخر جولتين بالدوري الإنجليزي، حيث تعادل مع برايتون بنتيجة 2-2، ثم تلقى الخسارة الأولى له في المسابقة هذا الموسم على يد وست هام يونايتد بنتيجة 3-2. مما يعني أن زملاء النجم محمد صلاح لم يعرفوا طعم الفوز خلال شهر نوفمبر 2021 في الدوري المحلي.

المباراة تحظى بأهمية كبرى للريدز. في حالة الخسارة، سيُغادرالفريق رباعي الصدارة لأول مرة هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز. وخاض ليفربول 11 جولة في الدوري الإنجليزي، حقق الفوز خلال 6 مباريات، وتعادل في 4، وخسر لقاء وحيد.

آرسنال أفضل فريق في شهر نوفمبر

على الجانب الآخر، يسعى أرسنال لمواصلة سلسلة الانتصارات التي حققها في الفترة الأخيرة بالبريميرليج، بعدما حقق الفوز في آخر ثلاث جولات على حساب أستون فيلا (3-1)، وليستر سيتي (2-0)، وواتفورد (1-0). هذه السلسلة جعلت جماهير الفريق تتفائل خيرًا بالموسم الحالي وذلك البداية الكارثية التي عاشها آرسنال. مباراة السبت هامة جدًا للفريق من أجل مواصلة الصحوة ودخول منطقة دوري الأبطال. أبرز المتفائلين قد يؤكد أيضًا أن الجانرز أصبح بالفعل ضمن دائرة المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.