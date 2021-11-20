تراند اليوم : مشاهدة مباراة ليفربول بث مباشر .. ماتش ليفربول وارسنال مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر live يلا كورة

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ليفربول يحاول السيطرة علي العلامة الكاملة عندما يواجه أحد أبرز الفرق التي تطورت بشكل كبير في الآونة الأخيرة والذي يحقق نتائج قوية للغاية بمشواره، وهو نادي الأرسنال، لذلك علي الريدز ليفربول أن يكونوا لديهم المستوي الثابت وليس المتذبذب الذي ظهر به الفريق في بعض الأوقات بالمواجهات الأخيرة، حيث خسر الفريق في المواجهة الأخيرة من نادي وست هام يونايتد وكان قد تعادل قبلها من نظيره برايتون، وبالتالي يحاول العودة للإنتصارات عبر بوابة الأرسنال.

أرسنال هو الآخر يحاول السيطرة علي العلامة الكاملة من أجل الدخول إلي المركز الثاني بنفس رصيد السيتي فهل ينجح بالفوز علي حساب نادي ليفربول في لقاء سيكون ممتاز تكتيكياً بين كلوب وأرتيتا، أم سيعود الفريق الجانرز إلي النتائج السلبية من جديد والتي كان قد ودعها منذ فترة طويلة، وبالتالي لا يأمل عشاق الفريق أن يعود الفريق للخسائر من جديد، لذلك سيسعي لاعبيه إلي التفوق علي حساب الليفر.

ليفربول يحتل المركز الرابع في الترتيب برصيد 22 نقطة من ست إنتصارات ماضية وأربع تعادلات وخسارة وحيدة، بينما الأرسنال بالمركز الخامس برصيد 20 نقطة من ست إنتصارات وتعادلين وثلاث هزائم.

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ستبدأ بالحديث عن ليفربول صاحب الأرض والجمهور في لقاء اليوم الذي يعاني في أخر مباراتين له بالدوري الإنجليزي بعدما فقد الفريق 5 نقاط دفعة واحدة مما تسبب في ابتعاده عن القمة والتراجع في جدول البريميرليج، علامات استفهام كبيرة ظهرت بين مشجعي الريدز في أخر مباراتين بالدوري الإنجليزي بعد التعادل مع برايتون بهدفين لمثلهم، والهزيمة من وست هام يونايتد بثلاثة أهداف ومقابل هدفين، أخر مباراتين لليفربول شهدت تعثرات كبيرة للفريق وخاصة من الجانب الدفاعي وارتكب الفريق أخطاء فادحة كلفته خسارة نقاط كانت كفيلة بتواجدع على الصدارة وقمة ترتيب الدوري.

ليفربول سيخوض لقاء اليوم باحثا عن الانتصار وحصد النقاط الثلاث من أجل استعادة التوازن من جديد والحفاظ على فرصه في المنافسة على اللقب، فريق ليفربول يتطلع في لقاء إلى استعادة محمد صلاح لذاكرة التهديف بعدما افتقدها الدولي المصري في أخرمباراتين، محمد صلاح لم يسجل في أخر مباراتين له مع ليفربول ولكنه صنع لزملائه، ويتطلع مو صلاح في لقاء اليوم إلى التسجيل وقيادة فريقه للانتصار للحفاظ على فرصه أولا في المنافسة على البطولة بجانب استمرار منافسته على قمة هدافي الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح يمتلك سجلا رائعا أمام أرسنال حيث سبق له وأن خاض 9 مباريات أمام المدفعجية سواء مع تشيلسي أوليفربول، استطاع أن ينتصر في 6 مباريات منهم وتعادل في مباراتين وخسر لقاء واحد، وسجل محمد صلاح 7 أهداف في مرمى أرسنال وصنع 4 أهداف لزملائه، ليفربول لا يمتلك محمد صلاح فقط بل يمتلك النجم السنغالي ساديو ماني الذي لديه سجلا رائعا أمام أرسنال حيث خاض الفهد السنغالي 14 لقاء ضد المدفعجية، حقق الفوز في 9 مباريات منهم وتعادل في 3 مباريات ومني بالهزيمة في مباراتين وأحرز ماني 7 أهداف في شباك أرسنال وهو نفس عدد أهداف محمد صلاح، كما صنع 3 أهداف لزملائه.

ليفربول يقع في المرتبة الرابعة برصيد 22 نقطة بعدما فاز في 6 لقاءات وتعادل في 4 مباريات وخسر في لقاء، وأحرز الريدز 31 هدفا وتلقت شباكه 11 هدفا.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام أرسنال

حراسة المرمى: أليسون بيكير

خط الدفاع: أليكساندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: كيرتس جونز، جوردان هندرسون، نابي كيتا.

خط الهجوم: ساديو ماني، روبيرتو فيرمينو، محمد صلاح.

موعد مباراة ليفربول وأرسنال والقنوات الناقلة لها

تبدأ بصحبتكم مشاهدة مباراة ليفربول اليوم في لقاء صعب للغاية أمام أرسنال في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الخامسة والنصف بتوقيت غرينيتش، وتذاع مباراة ليفربول وأرسنال عبر موقعنا وقنوات beIN Sports Connect.

وفي الجانب الأخر يأمل فريق أرسنال يتطلع إلى مواصلة عروضه القوية والخروج من لقاء اليوم بنتيجة إيجابية واستمرار نتائجه المميزة، فريق أرسنال استعادة توازنه بعدما بدأ المسابقة بصورة سيئة للغاية وخسر أول 4 مباريات له في البطولة، ولكن استعاد الإسباني أرتيتا ثقة جماهير ارسنال وإدارة النادي، واستمر على رأس القيادة الفنية وحقق نتائج مثيرة وكان أخرها الفوز على أستون فيلا ثم فاز على ليستر سيتي وفي الجولة الماضية فاز على واتفورد، أرسنال يدرك تماما أن لقاء اليوم سيكون في غاية الصعوبة ولا سيما في ظل رغبة ليفربول في الخروج من كبوته الأخيرة والعودة للمسار الصحيح.

أرسنال سيخوض لقاء اليوم بتوازن شديد بين الهجوم والدفاع وسيعتمد على المرتدات والأخطاء الدفاعية للاعبي ليفربول وتذبذب مستواهم من أجل الوصول لشباك أليسون بيكر والخروج باللقاء لبر الأمان وحصد النقاط الثلاث أو التعادل على أقل تقدير الأهم هو تفادي الهزيمة لمواصلة الزحف في جدول تريبت البطولة.

يحتل أرسنال المركز الخامس عشر برصيد 20 نقطة بعدما فاز في 6 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر في 3 مباريات وأحرز 13 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا.

تشكيل أرسنال المتوقع أمام ليفربول

حراسة المرمى: بيرند لينو

الدفاع: كالوم تشامبيرس - بنجامين وايت - بابلو ماري - كيران تيرني

الوسط: إيميل سميث روي - جرانيت تشاكا – - جابرييل مارتينيلي - ألبرت لوكونجا "سامبي"

الهجوم: نيكولاس بيبي - فولارين بالوغون

أرقام ليفربول وأرسنال في البريميرليج

سجل أرقام ليفربول وارسنال مثيرا سواء في الدوري أو الكأس أو في أي بطولة، لغة الأرقام تشير إلى أن الفريقين تقابلا في 58 لقاء بالمسمى الجديد للبريميرليج، فاز الريدز في 23 لقاء، وخسر في 16 مواجهة، وتعادل الفريقان 19 مواجهة، وأحرز ليفربول 97 هدفاً بمرمى أرسنال، بينما سجل الفريق اللندني 72 هدفا بشباك ليفربول، ويعتبر روبي فولر أسطورة الليفر هو الهداف التاريخي للقاءات الفريقين بالدوري برصيد تسعة أهداف.