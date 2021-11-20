تراند اليوم : ليفربول وارسنال مباشر .. ماتش ليفربول الان HD مباراة ليفربول اليوم مباشرة مباراة ليفربول اليوم مباشرة الآن ضد ارسنال HD ماتش ليفربول بث مباشر

ليفربول وارسنال مباشر ماتش ليفربول الان HD مباراة ليفربول اليوم مباشرة مباراة ليفربول اليوم مباشرة الآن ضد ارسنال HD ماتش ليفربول بث مباشر وتقام مباراة ليفربول ضد أرسنال فى السابعة والنصف مساءً، على ملعب "أنفيلد"، بالجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي، ومن المنتظر أن تذاع على قنوات beIN Sports 1 HD Premium، Sky Sports Main Event UK،beIN Sports Connect.

ويسعى ليفربول لاستعادة نغمة الانتصارات، عندما يواجه أرسنال، بعدما تلقى هزيمة أمام وست هام فى المرحلة الماضية، بينما اكتفى بالتعادل مع برايتون في المرحلة التي سبقتها.

وأكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عدم قدرة الرباعي روبرتو فيرمينو وجو جوميز ونابي كيتا وجيمس ميلنر على اللحاق بمباراة آرسنال بسبب الإصابات المختلفة التي يعانون منها.

في المقابل يسعى أرسنال بقيادة أرتيتا إلى تحقيق فوزه الثالث على التوالي في مسابقة الدوري والرابع على التوالي في جميع المسابقات.

ليفربول ضد ارسنال

ويحتل ليفربول المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة متخلفا بفارق 4 نقاط عن المتصدر تشلسي، بينما يحتل أرسنال المركز الخامس برصيد 20 نقطة.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة مواجهة مصرية خالصة بين صلاح هداف ليفربول والدوري الإنجليزي والذي من المتوقع أن يبدأ كأساسي ومحمد النني لاعب وسط أرسنال الذي يتطلع للظهور في القمة المرتقبة.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل" يدرس الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي في الدفع بالدولي المصري محمد النني في مباراة ليفربول.

ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 10 أهداف بفارق 3 عن أقرب منافسيه جيمي فاردي كما يتساوى في صناعة الأهداف مع النجم الفرنسي بول بوجبا برصيد 7 لكل منهما في صدارة اللاعبين في البطولة.

وشهدت مواجهات ليفربول وأرسنال تاريخياً مباريات مثيرة وسجل تهديفي متميز لكلا الناديين، حيث التقيا قبل المباراة المرتقبة في 58 مواجهة، نجح الريدز في تحقيق الفوز خلال 23 مباراة مقابل 16 لصالح المدفعجية، بينما انتهت 19 مواجهة بالتعادل بين الناديين.

وانتهت آخر مواجهة جمعت الفريقين بفوز ليفربول على أرسنال بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما 3 أبريل الماضي على ملعب الإمارات بالعاصمة لندن.