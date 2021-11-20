تراند اليوم : باريس سان جيرمان مباشر .. بث مباشر باريس سان جيرمان مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان مباشر بي اس جي ضد نانت

مشاهده رابط البث المباشر لمواجهه باريس سان جيرمان ضد نانت paris sg vs nantes في الدوري الفرنسي اليوم السبت الموافق 20 نوفمبر ، من اجل الاستعداد قبل قمه السيتي في دوري الابطال الاربعاء القادم من المقرر اليوم ان يستضيف فريق باريس سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي علي ارضيه ملعبه خصمه فريق نانت عاشر الدوري الليله وذلك لحساب مباريات الجوله الرابعه عشر ضمن منافستات الدول الاول من الدوري الفرنسي لهذا الموسم ، وسوف تقام مباراه باريس سان جيرمان ونانت الليله علي ارضيه ملعب بارك دي برانس ملعب بي اس جي والذي سوف يستقبل عليه خصمه نانت في مواجهه الذهاب بين الفريقين في الدوري ، وسوف تبدا اليوم الموافق 20 نوفمبر مباراه باريس سان جيرمان ونانت في تمام الساعه السادسه مساءا بتوقيت القاهره والساعه السابعه بتوقيت السعوديه.

بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان ونانت

باريس سان جيرمان هو صاحب الارض في مواجهه الليله وذلك ضمن مباريات الجوله الرابعه عشر من منافسات الدوري الفرنسي لهذا الموسم ، فريق باريس سان جيرمان قبل مواجهه اليوم حاليا هو متصدر جدول ترتيب الدوري الفرنسي في هذا الموسم برصيد 34 نقطه وذلك بعدما خاض فريق العاصمه 13 مباراه الي الان في مشوراه في الدوري ومن خلالهم كان الفريق قد حقق الانتصار في 11 مباراه وتعادل وخسر ايضا الفريق في مباراه واحده قبل لقاء اليوم ، واخر مباراه لعبها باريس سان جيرمان في الدوري قبل التوقف الدولي كانت مع فريق بوردو وانتهت المباراه بفوز باريس بنتيجه ثلاث اهداف مقابل هدفين.

بث مباشر مباراة نانت وباريس سان جيرمان

بينما علي الجانب الاخر فريق نانت فهو الضيف في لقاء اليوم وذلك ضمن مباريات الجوله الرابعه عشر من عمر الدوري الفرنسي لهذا الموسم ، فريق نانت قبل مواجهه اليوم هو صاحب المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي لهذا الموسم برصيد 18 نقطه وذلك بعد ان خاض هو الاخر 13 مباراه في الدوري الي الان ومن خلالهم كان فريق نانت قد حقق الانتصار في خمس مباريات وتعادل في ثلاث مباريات كما خسر ايضا نانت في خمس مباريات قبل مواجهه اليوم ، فريق نانت كان قد تعادل في اخر مباراه لعبها في الدوري الفرنسي قبل التوقف الدولي والتقي نانت في هذه المباراه مع فريق ستراسبورغ وانتهت المباراه بتعادل بنتيجه هدفين مقابل هدفين.

بث مباشر باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان مباشر بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان ونانت بث مباشر مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ونانت بث مباشر في المباراة التي تقام على ستاد بارك دي برانس في تمام الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة للدوري الفرنسي، يسير باريس سان جيرمان بصورة ممتازة في الأونة الأخيرة ويحافظ الفريق على سلسلة انتصاراته في الدوري الفرسي أو في دوري الأبطال، وسيبحث الفريق في لقاء اليوم عن النقاط الثلاث من أجل الابتعاد أكثر بالقمة والاقتراب من التتويج باللقب الذي خسره في الموسم الماضي لصالح فريق ليل.

باريس سان جيرمان يعتلي القمة قبل لقاء اليوم برصيد 34 نقطة وبفارق 10 نقاط عن لانس صاحب المركز الثاني، فريق باريس سان جيرمان حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في لقاء وخسر في لقاء، وأحرز الفريق 29 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام نانت

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

الدفاع: عبده ديالو - بريسنيل كيمبيمبي - تيلو كيرير - أشرف حكيمي

الوسط: جيورجينيو فاينالدوم - أندير هيريرا - ماركو فيراتي

الهجوم: آنخيل دي ماريا - ماورو إيكاردي - ليونيل ميسي

موعد مباراة باريس سان جيرمان ونانت والقنوات الناقلة لها

نلتقة سوياً مع مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان اليوم أمام فريق نانت في تمام الساعة 18:00بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 17:00بتوقيت غرنيتش، وتذاع مباراة عبر موقعنا يلا شوت توداي وbeIN Sports Connect.

وفي الجانب الأخر سيخوض نانت لقاء اليوم بتأمين دفاعي شديد من أجل تفادي الهزيمة، نانت سيواجه في لقاء اليوم أحد أقوى الفرق في العالم نظرا لما يمتلك الفريق من لاعبين على قدرات فنية وبدنية عالية، وسيبحث الفريق عن الاعتماد على الهجمات المرتدة املا في الوصول لشباك العملاق الباريسي.

نانت يقع حاليا في المرتبة العاشرة بجدول تريتب الدوري برصيد 18 نقطة بعدما فاز في 5 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر في 5 مباريات وأحرز الفريق 18 هدفا وتلقت شباكه 16 هدفا.

تشكيل نانت المتوقع أمام باريس سان جيرمان

في حراسة المرمى: ألبان لافون

في خط الدفاع: سبستيان جورتشيا - نيكولاس بالويس - فابيو دا سيلفا - إينوك كواتينغ

في خط الوسط: بيدرو شيريفيلا- مهدي عبيد

في خط الوسط الهجومي: عمران لوزا - لودوفيتش بلاس - ماركوس كوكو

في خط الهجوم: راندال كولو مواني

معلومات مباراة باريس سان جيرمان ونانت.

ما هو موعد مباراة باريس سان جيرمان ونانت في الدوري الفرنسي؟

06:00 مساءاً بتوقيت مصر, 07:00 مساءاً بتوقيت السعودية, 05:00 مساءاً بتوقيت غرينتش.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ونانت؟

بي إن سبورت 2 - beIN Sport 2.

ما هي البطولة التي تُلعب خلاها مباراة باريس سان جيرمان ونانت؟

الدوري الفرنسي.

من هو معلق مباراة باريس سان جيرمان ونانت؟

جواد بدة.