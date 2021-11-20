تراند اليوم : بث مباشر نيوكاسل .. بث مباشر مباراة نيوكاسل يونايتد وبرينتفورد بث مباشر اليوم

تنطلق مواجهة فريق نيوكاسل يونايتد ونظيره فريق برينتفورد في مواجهة مرتقبة، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2021-2022، لأن نيوكاسل يطمح في إستغلال هبوط مستوي المنافس الملاحظ في الفترة الأخيرة لتحقيق أول إنتصار له بالبطولة، بينما يحاول نادي برينتفورد تحقيق العلامة الكاملة من أجل العودة للنتائج الإيجابية.

يحاول نادي نيوكاسل يونايتد في حفظ ماء الوجه قبل الإنتقالات الشتوية المقبلة التي ستكون بادرة قوية من أجل تحسين بعض المراكز في الفريق من أجل إنقاذه قبل الهبوط، فهل ينجح الفريق في تحقيق نتيجة إيجابية قد تقوده إلي تحقيق نتائج أبرز في المواجهات المقبلة أم لا، خاصة أن الفريق سيواجه منافس شرس وهو نادي برينتفورد، وبالتالي عليه عبور المنافس من أجل تحقيق العلامة الكاملة علي حسابه.

برينتفورد هو الآخر يقدم أداء جيد للغاية في العديد من المواجهات، ولكن يصادف وجود عدم توفيق في بعض اللقاءات مما يخرج النتيجة سلبية له، ولكن الفريق عليه أن يحسن أداءه ونتائجه التي تراجعت في الفترة الأخيرة بصورة ملحوظه للغاية حيث لم ينجح في حصد أي نقطة في آخر أربع لقاءات خسر بها بالكامل، وبالتالي يحاول الفوز علي حساب نيوكاسل يونايتد الضعيف علي ملعبه وبين جماهيره في السانت جيمس بارك.

يتواجد نادي نيوكاسل يونايتد في المركز قبل الأخير برصيد خمس نقاط من خمس تعادلات وعدم الفوز بأي لقاء وخسارته في ست لقاءات، بينما برينتفورد في المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة من ثلاث إنتصارات وثلاث تعادلات وخمس خسائر تلقي أربعة منها في آخر أربع لقاءات.