تراند اليوم : بث مباشر باريس سان جيرمان .. بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان مباشر مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ونانت بث مباشر

بث مباشر باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان مباشر بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان ونانت بث مباشر مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ونانت بث مباشر في المباراة التي تقام على ستاد بارك دي برانس في تمام الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة للدوري الفرنسي، يسير باريس سان جيرمان بصورة ممتازة في الأونة الأخيرة ويحافظ الفريق على سلسلة انتصاراته في الدوري الفرسي أو في دوري الأبطال، وسيبحث الفريق في لقاء اليوم عن النقاط الثلاث من أجل الابتعاد أكثر بالقمة والاقتراب من التتويج باللقب الذي خسره في الموسم الماضي لصالح فريق ليل.

باريس سان جيرمان يعتلي القمة قبل لقاء اليوم برصيد 34 نقطة وبفارق 10 نقاط عن لانس صاحب المركز الثاني، فريق باريس سان جيرمان حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في لقاء وخسر في لقاء، وأحرز الفريق 29 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام نانت

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

الدفاع: عبده ديالو - بريسنيل كيمبيمبي - تيلو كيرير - أشرف حكيمي

الوسط: جيورجينيو فاينالدوم - أندير هيريرا - ماركو فيراتي

الهجوم: آنخيل دي ماريا - ماورو إيكاردي - ليونيل ميسي

موعد مباراة باريس سان جيرمان ونانت والقنوات الناقلة لها

نلتقة سوياً مع مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان اليوم أمام فريق نانت في تمام الساعة 18:00بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 17:00بتوقيت غرنيتش، وتذاع مباراة عبر موقعنا يلا شوت توداي وbeIN Sports Connect.

وفي الجانب الأخر سيخوض نانت لقاء اليوم بتأمين دفاعي شديد من أجل تفادي الهزيمة، نانت سيواجه في لقاء اليوم أحد أقوى الفرق في العالم نظرا لما يمتلك الفريق من لاعبين على قدرات فنية وبدنية عالية، وسيبحث الفريق عن الاعتماد على الهجمات المرتدة املا في الوصول لشباك العملاق الباريسي.

نانت يقع حاليا في المرتبة العاشرة بجدول تريتب الدوري برصيد 18 نقطة بعدما فاز في 5 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر في 5 مباريات وأحرز الفريق 18 هدفا وتلقت شباكه 16 هدفا.

تشكيل نانت المتوقع أمام باريس سان جيرمان

في حراسة المرمى: ألبان لافون

في خط الدفاع: سبستيان جورتشيا - نيكولاس بالويس - فابيو دا سيلفا - إينوك كواتينغ

في خط الوسط: بيدرو شيريفيلا- مهدي عبيد

في خط الوسط الهجومي: عمران لوزا - لودوفيتش بلاس - ماركوس كوكو

في خط الهجوم: راندال كولو مواني

معلومات مباراة باريس سان جيرمان ونانت.

ما هو موعد مباراة باريس سان جيرمان ونانت في الدوري الفرنسي؟

06:00 مساءاً بتوقيت مصر, 07:00 مساءاً بتوقيت السعودية, 05:00 مساءاً بتوقيت غرينتش.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ونانت؟

بي إن سبورت 2 - beIN Sport 2.

ما هي البطولة التي تُلعب خلاها مباراة باريس سان جيرمان ونانت؟

الدوري الفرنسي.

من هو معلق مباراة باريس سان جيرمان ونانت؟

جواد بدة.