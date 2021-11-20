تراند اليوم : بث مباشر اليونايتد .. مباراه مانشستر يونايتد مباشر بث مباشر مانشستر يونايتد وواتفورد مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد اليوم بث مباشر تويتر

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وواتفورد بث مباشر في المباراة التي تقام على ستاد فيكارج رود في تمام الساعة 16:00 بتوقيت غرينيتش، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة للدوري الإنجليزي الممتاز، يلتقي فريق واتفورد اليوم مع أكثر الفرق التي خسر أمامها في الدوري الإنجليزي, فمن أصل 14 لقاء فاز يونايتد بـ 12 لقاء بينما فاز واتفورد بلقائين فقط, وإجمالا فقد فاز مانشستر في 18 من أصل 26 لقاء أمام نظيره واتفورد, وتعادل في 4 وخسر 4, وهناك أمر غريب أن مان يونايتد لا يحقق نتائج قوية أمام الفرق الصاعدة للدوري, فقد شهدت مبارياته التعادل أمام فولها ووست بروميتش وليدز في الموسم المنقضي, ولا يستطيع واتفورد الحفاظ على نظافة شباكه ففي 21 مباراة تكبد هدف على الأقل.

يدخل مانشستر يونايتد لقاء اليوم بمعنويات سلبية بعد الهزيمة التي تعرض لها الفريق في الجولة الماضية أمام مانشستر سيتي بهدفين دون رد، فريق المان يونايتد سيخوض لقاء اليوم باحثا عن النقاط الثلاث من أجل استعادة توازنه والدخول في صراع المربع الذهبي.

مانشستر يونايتد يحتل المركز السادس برصيد 17 نقطة بعدما فاز في 5 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر في مباراتين واحرز 19 هدفا وتلقت شباكه 17 هدفا.

تشكيل مانشستر يونايتد في مواجهة واتفورد

تشكيل مانشستر يونايتد أمام واتفورد

حراسة المرمى: دافيد دي خيا

خط الدفاع:آرون فان بيساكا، فيكتور لينديلوف، هاري ماجواير، لوك شاو

خط الوسط: بول بوجبا، فريد، سكوت ماكتوميناي، برونو فيرنانديز، دانيل جيمس" ماسون جرينوود"

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو

موعد مباراة مانشستر يونايتد وواتفورد والقنوات الناقلة لها

أنتم على موعد مع مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد اليوم ضد الفريق السهل واتفورد في تمام الساعة 5:00 بتوقيت القاهرة، الساعة 6:00بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 4:00بتوقيت غرينيتش، وتذاع مباراة مانشستر يونايتد وواتفورد عبر موقعنا يلا شوت توداي وقنوات beIN Sports Connect.

وفي الجانب الأخر يتطلع واتفورد في لقاء اليوم إلى حصد النقاط الثلاث بعد السقوط الذي تعرض له في الجولة الماضي أمام أرسنال بهدف دون رد، واتفورد يعاني في الفترة الماضية من تراجع النتائج والأداء وخسر في اخر مباراتين، ويمني النفس باستغلال أخطاء المان يونايتد الدفاعية للخروج باللقاء لبر الأمان.

يتواجد واتفورد في المركز السابع عشرة برصيد 8 نقاط بعدما فاز في 3 مباريات وتعادل في لقاء وخسر في 7 مباريات وأحرز الفريق 12 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفا.

تشكيل واتفورد الرسمي لمواجهة مان يونايتد

تشكيل واتفورد المتوقع أمام مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: دانيال باشمان

خط الدفاع: كريغ كاثكارت - وليام إيكونغ - كريستيان كاباسيلي - أدم ماسينا

خط الوسط: توم كليفيرلي - يوراي كوكا - كين سيما - أوغينكارو ايتيبو

خط الهجوم: إسماعيلا سار - إمانويل دينيس

معلومات مباراة مانشستر يونايتد وواتفورد.

ما هو موعد مباراة مانشستر يونايتد وواتفورد في الدوري الإنجليزي؟

05:00 مساءاً بتوقيت مصر, 06:00 مساءاً بتوقيت السعودية, 04:00 مساءاً بتوقيت غرينتش.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وواتفورد؟

بي إن سبورت بريميوم 1 - beIN Premium 1.

ما هي البطولة التي تُلعب خلاها مباراة مانشستر يونايتد وواتفورد؟

الدوري الإنجليزي.

من هو معلق مباراة مانشستر يونايتد وواتفورد؟

خالد الحدي.