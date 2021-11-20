تراند اليوم : بث مباشر ماتش ليفربول الآن .. ماتش ليفربول بث مباشر يلا شوت ماتش ليفربول وارسنال مباشر HD ماتش ليفربول مباشر اليوم مشاهدة ماتش الليفر اليوم

تنقل مساءً قناة بي إن سبورت بريميوم beIN Premium 1 في بث مباشر ماتش ليفربول وارسنال في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت مصر. ويشتمل ماتش ليفربول اليوم ضد ارسنال تشكيلة قوية للفريقين، حيث كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، والإسباني أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال، عن تشكيلي فريقيهما لمواجهة اليوم.

ويستقبل الجانرز نظيره الريدز على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر للبريميرليج.

وضم تشكيل ليفربول:

أليسون، أرنولد، جوميز، فان ديك، روبيرستون، فابينيو، ميلنر، فينالدوم، محمد صلاح، ماني، فيرمينو.

على مقاعد البدلاء: منيوليه، ستوريدج، مورينو، لالانا، شاكيري، أوريجي، ماتيب.

أما تشكيل أرسنال يضم:

لينو، بيليرين، موستافي، هولدنج، كولاسيناك، توريرا، تشاكا، ميختاريان، أوزيل، أوياميانج، لاكازيت.

وعلى مقاعد البدلاء:

تشيك، ليشتستاينر، مايتلاند نيلس، رامزي، سميث رو، إيوبي، ويلباك.

ويغيب المصري محمد النني للإصابة.

يدخل ليفربول اللقاء محتلاً المركز الثاني برصيد 26 نقطة متساويًا مع مانشستر سيتي المتصدر، ويأتي أرسنال في المركز الرابع بـ22 نقطة.