تراند اليوم : بث مباشر تشيلسي .. مباراة تشيلسي مباشرة  بث مباشر تشيلسي وليستر سيتي leicester vs Chelsea مشاهدة مباراة تشيلسي اليوم مباشر

بث مباشر تشيلسي مباراة تشيلسي مباشرة بث مباشر تشيلسي وليستر سيتي leicester vs Chelsea مشاهدة مباراة تشيلسي اليوم مباشر مشاهده رابط البث المباشر لمواجهه تشيلسي ضد ليستر سيتي leicester vs chelsea اليوم السبت في الدوري الانجليزي الممتاز ، من المقرر اليوم ان يعود الدوري الانجليزي بعد التوقف الدولي اليوم الموافق 20 نوفمبر وذلك عندما يستضيف فريق ليستر سيتي علي ارضيه ملعبه خصمه متصدر الدوري فريق تشيلسي اليوم وذلك لحساب مباريات الجوله الثانيه عشر ضمن منافسات الدور الاول من الدوري الانجليزي الممتاز لهذا الموسم ، وسوف تلعب اليوم مباراه تشيلسي و ليستر سيتي علي ارضيه ملعب كينج باور معقل ليستر والذي سوف يستقبل عليه خصمه تشيلسي في مواجهه الذهاب بين الفريقين في الدوري ، وسوف تنطلاق المواجهه اليوم في تمام الساعه الثانيه والنصف مساءا بتوقيت القاهره والساعه الثالثه والنصف مساءا بتوقيت السعوديه.

بث مباشر مباراة تشيلسي وليستر سيتي

تشيلسي هو الضيف في مواجهه اليوم وذلك ضمن مباريات الجوله الثانيه عشر من عمر الدوري الانجليزي الممتاز لهذا الموسم ، فريق تشيلسي قبل مواجهه اليوم هو متصدر جدول ترتيب الدوري الانجليزي لهذا الموسم وذلك برصيد 26 نقطه جمعهم فريق تشيلسي بعد ان خاض 11 مباراه الي الان في مشوراه في الدوري في هذا الموسم ومن خلال هذه المباريات تمكن فريق تشيلسي من تحقيق الانتصار في 8 مباريات وتعادل في مبارتان وخسر الفريق في مباراه واحده قبل مواجهه ليستر ، فريق تشيلسي كان قد تعادل في مباراته الاخيره في الدوري قبل التوقف الدولي مع فريق بيرنلي وانتهت المباراه بتعادل الاجابي بنتيجه هدف مقابل هدف.

بث مباشر مباراة ليستر سيتي وتشيلسي

وعلي الجانب الاخر فريق ليستر سيتي فهو صاحب الارض في مباراه اليوم وذلك ضمن مواجهات الاسبوع الثاني عشر من منافسات الدوري الانجليزي لهذا الموسم ، فريق ليستر سيتي في هذا الموسم في الدوري الانجليزي خاض الي الان هو الاخر 11 مباراه الي الان في مشوراه في الدوري وحاليا هو صاحب المركز الثاني عشر وذلك برصيد 15 نقطه جمعهم ليستر سيتي بعد ان حقق الانتصار في اربع مباريات وتعادل في ثلاث مباريات وايضا خسر الفريق في اربع مباريات قبل لقاء اليوم ، واخر مباراه لعبها ليستر سيتي في الدوري قبل التوقف الدولي كانت مع فريق ليدز يونايتد وتعادل ليستر في هذه المباراه بهدف مقابل هدف.