تراند اليوم : مباراة تشيلسي وليستر سيتي بث مباشر .. مباراة تشيلسي بث مباشر ليستر سيتي ضد تشيلسي مشاهدة مباراة تشيلسي وليستر سيتي مباشر اليوم HD

مباراة تشيلسي وليستر سيتي بث مباشر مباراة تشيلسي بث مباشر ليستر سيتي ضد تشيلسي مشاهدة مباراة تشيلسي وليستر سيتي مباشر اليوم Leicester City vs Chelsea في الدوري الإنجليزي، مشاهدة مباراة تشيلسي وليستر سيتي بث مباشر في المباراة التي تقام على ستاد كينغ باور في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة الإنجليزي الممتاز، سيبحث تشيلسي في لقاء اليوم عن تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاثة من أجل العودة لذاكرة الانتصارات من جديد بعد التعثر في الجولة الماضية أمام بيرنلي بهدف لمثله، لحسن حظ البلوز كل نتائج المنافسين لعبت لصالحه، وسيبحث الفريق عن الستغلال قوته الضاربة في لقاء اليوم من أجل الابتعاد أكثر بالقمة.

يعتلي تشيلسي صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 26 نقطة بعدما فاز في 8 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر في لقاء، وأحرز الفريق 27 هدفا وتلقت شباكه 4 أهداف.

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام ليستر سيتي

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: تريفوه تشالوباه - أنتونيو روديجر -سيزار ازبيليكويتا - ماركوس الونسو

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش- نغولو كانتي - كريستيان بوليسيتش - كاي هافيرتز

خط الهجوم: تيمو فيرنر - روميلو لوكاكو

موعد مباراة تشيلسي وليستر سيتي والقنوات الناقلة لها

تقام مواجهة تشيلسي وليستر سيتي في تمام الساعة 1:30 بتوقيت غرينيتش، الساعة 2:30 بتوقيت القاهرة، الساعة 3:30بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع مواجهة تشيلسي وليستر سيتي وbeIN Sports HD Premium.

وفي الناحية الأخر يسير ليستر سيتي بصورة متواضعة في الموسم الجاري ويتواجد الفريق في مركز لا يليق تماما مع حجم وإمكانيات وقدرات الفريق، ليستر سيتي سيخوض لقاء اليوم بهدف حصد النقاط الثلاث من أجل التقدم للأمام في جدول تريتب البطولة والابتعاد عن صراع القاع.

يتواجد ليستر سيتي في المركز الثاني عشرة برصيد 14 نقطة حصدهم الفريق من الفوز في 4 مباريات والتعادل في 3 مباريات ومني بالهزيمة في 4 مباريات، وأحرز الفريق 16 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا.

تشكيل ليستر سيتي المتوقع أمام تشيلسي

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل

خط الدفاع: ريكاردو بيريرا - كاجلار سويونكو - لوك توماس - أيوزي بيريز

خط الوسط: دانيال أمارتي -ويلفريد نديدي - يوري تيليمانس - جيمس ماديسون - هارفي بارنيس

خط الهجوم: جيمي فاردي

معلومات مباراة تشيلسي وليستر سيتي.

ما هو موعد مباراة تشيلسي وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي؟

02:30 مساءاً بتوقيت مصر, 03:30 مساءاً بتوقيت السعودية, 01:30 مساءاً بتوقيت غرينتش.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وليستر سيتي؟

بي إن سبورت بريميوم 1 - beIN Premium 1.

ما هي البطولة التي تُلعب خلاها مباراة تشيلسي وليستر سيتي؟

الدوري الإنجليزي.

من هو معلق مباراة تشيلسي وليستر سيتي؟

حسن العيدروس.