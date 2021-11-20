تراند اليوم : نتائج الثالث متوسط 2018 في محافظة بابل .. موقع ناجح الثالث متوسط 2018 موقع النجاح وزارة التربية العراقية والسومرية نيوز

نتائج الثالث متوسط 2018 في محافظة بابل وباقي محافظات العراق مقدمًا من موقع دليل مصر، تلك النتيجة تتواجد حاليًا على موقع ناجح، موقع وزارة التربية العراقية، موقع النجاح، موقع السومرية نيوز، وقد تكون تحت قيد التحميل الآن وأيضًا قد تكون لحظة قراءتك لموضوعنا هذا هي نفس اللحظة التي يتم فيها نشر هذا النتائج، علمًا بأن جميع تلك الروابط تتواجد أدناه.

نتائج الثالث متوسط 2018 في بابل

نتائج الثالث متوسط 2018 في محافظة بابل وجميع محافظات العراق هي أهم حدث الآن داخل البلاد بعد تأخر ظهورها، وعلى ذلك أعلن منذ قليل وزير التربية العراقية، محمد إقبال نسب النجاح في كل مادة، اللغة العربية 93%، اللغة الأنجليزية، 77%، الرياضيات، 85%، الإسلامية 98%، الفيزياء 90%، الكيمياء 93%، الإحياء 92%، الإجتماعيات 68%، وهي نتيجة طيبة قياسًا بالسنوات السابقة .

روابط نتائج الثالث متوسط 2018 في محافظة بابل

نقدم أدناه جميع روابط نتائج امتحانات الصف الثالث متوسط في بابل في أقضية الحلة، أقضية المحاويل، أقضية المسيب، أقضية الهاشمية، أقضية قضاء الحمزة الغربي، تصلح تلك الروابط أيضًا لجميع محافظات العراق، تلك الروابط أيضًا ما بين الرسمية الحكومية والغير رسمية، وللجدير بالذكر، أن جميع الامتحانات هذا العام لم تشهد أي تجاوزات إلا القليل وتم التعامل معها بالقانون، وإليكم الآن تلك الروابط.

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