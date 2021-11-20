تراند اليوم : فاتورة التليفون الأرضي .. الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى عبر موقع المصرية للاتصالات

فاتورة التليفون الأرضي بالرقم فقط، هي خدمة إلكترونية أطلقتها شركة المصرية للاتصالات من أجل التسهيل على جميع عملائها فيما يخص الاستعلام ودفع فاتورة التليفون الأرضي 2018، ويتم معرفة فاتورة التليفون الأرضي بالرقم لشهر 2018 عن طريق الدخول على رابط موقع المصرية للاتصالات، والذي سنوفره أدناه، كما يمكنكم سداد فاتورة التليفون الأرضي مجاناً من أي مكان عن طريق هذه الخدمة البسيطة والسهلة.

معرفة فاتورة التليفون الأرضي بالرقم فقط شهر يوليو 2018

تستمر شركة المصرية للاتصالات في تقديم المزيد من الخدمات والعروض الجديدة لجميع عملائها، والجدير بالذكر أن الشركة تمنح فترة سماح لمن لم يدفع فاتورة التليفون الأرضي حيث تكون مدتها 15 يوماً تقريباً، ومن بعدها يتم انقطاع الشبكة عن مستنفذ فترة السماح.

وتتميز المصرية للاتصالات أنها تُعطي الاختيار لطالب الاشتراك في أن يختار الرقم الذي يرغب في الحصول عليه، والذي سيكون معه دائما على الخط الأرضي، عكس ما كان في السابق تختار الشركة أرقام العملاء الراغبين في الاشتراك بالخدمة، كما وضعت المصرية للاتصالات رسوم مخفضة ليست بعصيبة للمشتركين الجدد.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2018

شركة المصرية للاتصالات أتاحت أيضاً خدمة الاشتراك في الإنترنت، حيث يقوم العميل بالدخول على موقع الشركة الرسمي والمرفق في الرابط أعلاه، ومن ثم يذهب إلى الخدمات الإلكترونية أو خدمة الاشتراك بخط الإنترنت، ويتبع الخطوات المطلوبة، وتمنح الشركة المصرية للاتصالات لعملائها الجدد راوتر هدية مع كل اشتراك جديد.