تراند اليوم : نتائج مسابقة الاساتذة 2018 .. concours.onec.dz نتائج مسابقة الأساتذة 2018 وأسلاك الإدارة موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

نتائج مسابقة الأساتذة 2018 موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، زوارنا الأعزاء انطلقت مسابقة التوظيف للأساتذة بالجزائر والتي لاقت تقديم أعداد كبيرة لها من داخل جميع ولايات الجزائر، وفي نفس السياق فقد أوضحت وزيرة التربية الوطنية نورين بن غبريت أن عدد المقبولين في مسابقة الأساتذة 2018 لاجتياز الاختبار الشفهي يومي 30 و31 جويلية 134192 بنسبة 30,13%، وسنضع لكم رابط نتائج مسابقة الأساتذة 2018 عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

نتائج مسابقة الأساتذة 2018

قال وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن نتائج مسابقة الأساتذة 2018 مقتصد ونائب مقتصد سيتم الإعلان عنها اليوم الخميس في تمام الساعة الرابعة عصراً على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

رابط موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات نتائج مسابقة الأساتذة 2018 من هنــــــــــا.

وقد أوضحت وزيرة التربية الوطنية أن الوزارة تتمنى للجميع التوفيق، وقالت أنه فور الإعلان عن نتائج مسابقة الأساتذة 2018 سيتم تسليم قرارا التعيين لدي الناجحين واستلام الوظائف في أقرب وقت ممكن، وسنتابع معكم المزيد من التفاصيل الجديدة فيما يخص نتائج مسابقة الأساتذة 2018 الجزائر.

يذكر أن 740.000 مترشح كانوا مسجلين في هذه المسابقة الوطنية لتوظيف 8.586 أستاذ تعليم ابتدائي و الرتب الادارية.

ومن بين 8.586 منصب مفتوحي هناك 3.378 منصب لأساتذة التعليم الابتدائي و239 لرتبة مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني و 213 لرتبة مقتصد و694 لرتبة نائب مقتصد و2.265 منصب لرتبة مشرف تربية و 300 منصب لملحق رئيسي بالمخابر و 1.407 منصب بالنسبة لملحق بالمخابر.