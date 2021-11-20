تراند اليوم : بعد خروج إسبانيا من المونديال.. مغردون لراموس: كما تدين تدان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بمجرد إطلاق صافرة النهاية معلنة تأهل منتخب روسيا إلى دور الثمانية في منافسات كأس العالم لكرة القدم بعد تغلبه بركلات الترجيح على إسبانيا، عمت الفرحة أوساط بعض المغردين الذي يحبون نجم المنتخب المصري، محمد صلاح عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بسبب دموع قائد "الماتادور" سيرجيو راموس لخسارة فريقه.

وأقصى المنتخب الروسي نظيره الإسباني بركلات الترجيح بعد أن تعادل الفريقان بهدف لمثله في الأشواط الأصلية والإضافية للمباراة لتستمر مفاجآت مونديال روسيا 2018.

الفرحة سجلها مغردون عبر موقع "تويتر" بتعليقات عبرت عن سعادتهم لحزن راموس بسبب خسارة المنتخب الإسباني، مُذكِّرين إياه بما فعله في نهائي دوري أبطال أوروبا حين تسبب في إصابة صلاح، الذي كان يعول عليه فريق ليفربول الإنجليزي في المباراة التي خسر بها اللقب.

وجاءت تعليقات عدة على "تويتر" موجهة إلى راموس، وكان من بينها: "كما تدين تدان"، و"العرب لم يتوحدوا علي رأي واحد غير الدعوة علي راموس.. وربنا استجاب، حرق دمه كما حرق دمنا كلنا"، و"عدالة السماء حلت على راموس"، و" سبب خروج إسبانيا دعوات المصريين على راموس".

https://twitter.com/Dimx_1/status/1013477363701682176/photo/1

وخرج راموس باكيا بعد فوز روسيا- البلد المضيف لمنافسات كأس العالم، وهو نفس المشهد الذي سجلته كاميرات العالم مع صلاح حين خرج مصابا على يد قائد الفريق الإسباني في مباراة النهائي بدوري أبطال أوروبا.