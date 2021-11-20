تراند اليوم : محمد رمضان يكشف عن الصديق الأمين الوحيد في حياته

شارك النجم محمد رمضان جمهور بصورة جديدة له ظهر خلالها بجوار أحدي سياراته الفارهة، عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وكتب رمضان على الصورة قائلاً:" الصمت هو الصديق الوحيد الذي لن يخونك أبدا".

يشار أن محمد رمضان طرح مؤخرا فيديو كليب أغنيته الجديدة "نمبر وان"، والتي حققت نسب مشاهدة مرتفعة عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، ونالت إعجاب عدد كبير من جمهوره، كما طالها الكثير من الانتقادات من الجمهور والنقاد أيضا ..

جدير بالذكر أن آخر أعمال محمد رمضان هو مسلسل "نسر الصعيد" ، الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وشاركه البطولة سيد رجب، وفاء عامر، عايدة رياض، درة، عائشة بن أحمد، ومن تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج ياسر سامي.