تراند اليوم : حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 3/7/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

هناك الكثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة يوم حظهم، لذلك نقدم لكم خدمة حظك اليوم لكل الأبراج، حتى تستطيع الاطلاع عليها، قبل اتخاذ أى قرار.

حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 3/7/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. عليك الالتزام بمواعيد العمل

يقدم اليوم السابع توقعات علماء الفلك وحظك اليوم لمواليد برج الأسد الذى يعتبر من الأبراج النارية، على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، والذين يتسمون بالجاذبية والقوة والأخلاق العالية وتحمل المسئولية ومن أبرز عيوبه حبه للسيطرة، ومن مشاهير هذا البرج الفنانة كارول سماحة.

كارول سماحة

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهنى

عليك الالتزام بمواعيد العمل، حتى لا تدخل فى مشاكل مع مديرك لأنك أهملت كثيرًا طوال الفترة الماضية، وكنت تصل متأخرًا طوال الوقت.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفى

سوف تدخل فى مشاكل مع شريك حياتك، فحاول أن لا تتفاقم الأمور بينكما حتى لا تدمرا العلاقة بالعناد.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد الصحى

توترات المعدة سوف تصيبك هذه الفترة، فابتعد عن الأكل الجاهز وحاول أن تتناول أكل صحى.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الأسد

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الأسد أن يحصل على فرصة سفر قريبة لمكان أكثر من رائع طالما حلم بالذهاب إليه.

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 3/7/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تحسن فى ظروف العمل

يهتم البعض بمطالعة أخبار الأبراج بشكل يومى، فإذا كنت من برج الحوت، الذى يتميز أصحابه بالتعرف على الجديد من المعلومات والاحداث، وتقبلهم للأشخاص الآخرين فنقدم لمواليد هذا البرج توقعات علماء الفلك وحظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، ومن مشاهير هذا البرج دانيال كريج.

دانيال كريج

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهنى

تحسن فى العلاقة بينك وبين زملاء العمل خاصة رئيسك فى الشغل بسبب احترامك لهم.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفى

لا تتسرع فى الانفصال عن شريك حياتك، حتى لا تندم عندما ينكسر قلبك بعد هذا الرحيل.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد الصحى

سوف تصاب ببعض الأمراض خاصة التى تتعلق بالصيف بسبب تناولك الطعام المستمر فى الشارع.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الحوت الفترة المقبلة

يتوقع خبراء الفلك لمواليد برج الحوت أن يتخطى ازمة كبيرة كانت تشغل باله وتؤثر سلبا على حالته النفسية والجسمانية.

حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 3/7/2018 على الصعيد العاطفى والصحى والمهنى.. تحدى المرض

يهتم البعض بمطالعة أخبار الأبراج بشكل يومى، فإذا كنت من برج العقرب، الذى يتميز أصحابه بحبهم لخوض تحديات أكبر من قدراتهم، فنقدم لمواليد هذا البرج حظك اليوم وتوثعات علماء الفلك على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، ومن مشاهير برج العقرب الفنانة الممثلة العالمية جوليا روبرتس.

الممثلة العالمية جوليا روبرتس

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهنى

لا تطلب زيادة فى المرتب أو مكافأة خلال الفترة الحالية لأنك قصرت فى عملك مؤخرا، اهتم بمهام الشغل اولا ثم ابحث عن حقك.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفى

السعادة لا تنحصر فى العلاقات الرومانسية، بل يجب أن تبحث عنها فى محيط العلاقات الاسرية والاجتماعية ومع أصدقاءك.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد الصحى

التعب والمرض الذى تعانى منه يحتاج منك التحدى وعدم الاستسلام للجلوس فى السرير، وأنت تملك أن تتحدى هذا المرض.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج العقرب الفترة المقبلة

يتوقع خبراء الفلك لمواليد برج العقرب أن يقوم برحلة غير متوقعة ولم يكن مرتب لها من قبل فالحظ يأتى احيانا بدون استئذان.

حظك اليوم برج الجدى الثلاثاء 3/7/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تشعر بالغدر من زملاء العمل

الجدى من الأبراج التى تتسم بالسعى لتغيير حياتها للافضل خاصة على المستوى المالى، ويقدم اليوم السابع توقعات علماء الفلك وحظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى لمواليد برج الجدى، ومن أبرز مشاهير برج الجدى الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

جمال عبد الناصر

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد المهنى

سوف تشعر بالغدر من زملاء العمل، ولكن هذا ليس بالضرورى أن يكون صحيحاً، فعليك التأكد قبل أخذ أى من القرارات.

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد العاطفى

أنت تتمتع بشريك حياه مخلص، فحاول أن تشعره بتقديرك تجاهه، لأنك تجعله يشعر أنه غير مهم فى حياتك بسبب تصرفاتك العشوائية.

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد الصحى

سوف تتمتع بصحة جيدة خلال هذه الفترة، فحاول أن تحافظ على ذلك.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجدى الفترة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجدى، أن يستقرعلى الصعيد العائلى، فحاول أن تستمتع مع عائلتك قدر المستطاع.

حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 3/7/2018 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. تحلى بالصبر عند مواجهة الأمور الصعبة

يقدم اليوم السابع توقعات علماء الفلك وحظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى، وهو البرج الذى يتصف مواليده بالقدرة على تحمل المسئولية، وتعتبر العصبية أبرز العيوب، ومن مشاهير برج الثور عادل إمام.

عادل إمام

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهنى

حياتك المهنية ينقصها المزيد من الترتيب وتحديد الأهداف، ربما يساعدك اليوم صديق مقرب فى إنجاز مهامك والانتهاء منها فى وقت سريع.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفى

توتر بينك وبين الشريك بخصوص الخطوات المستقبلية خلال الفترة المقبلة، وتدخلات تثير القلق من أصدقاء مشتركين.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد الصحى

حالتك الصحية مستقرة، ولا تشتكى من الإرهاق بعد فترة من الراحة من العمل، عند المساء تمارس رياضة اليوجا لمزيد من هدوء الأعصاب.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الثور الفترة المقبلة

تقف فى منطقة آمنة عند التعامل مع المحيطين بك، وتتغلب على الشكوك التى شغلت تفكيرك خلال الفترة الماضية، تحتاج لجلوس مع عائلتك لمناقشة بعض الأمور الهامة، وعند المساء ستكون فرصة جيدة لذلك.

حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 3/7/2018 على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. حب جديد

إذا كنت تحب مطالعة الأبراج بشكل يومى، وإذا كنت من مواليد برج الجوزاء، الذى يعد واحد من الأبراج التى تتسم بالذكاء وحسن التصرف ولكن يعيبه التعالى، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك وحظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى، ومن أبرز مواليد برج الجوزاء الفنان جونى ديب.

جونى ديب

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهنى

عليك أن تبذل الكثير من الجهد الفترة المقبلة لأنك سوف تصل إلى مرادك قريباً، فقط انتظر وأعمل أكثر قليلاً من المطلوب.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفى

أنت تحب شريك الحياه لأنه الحب الجديد والأول فى حياتك، لذلك عليك أن تحافظ عليه أكثر مما يجب.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد الصحى

ابتعد عن التدخين قليلاً لأنه يؤذى صحتك ويؤذى صدرك تلك الفترة، وأطلب استشارة الطبيب.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء الفترة المقبلة

يتوقع علماء الفلك الفترة المقبلة لبرج الجوزاء أن هناك العديد من المفاجآت القريبة منه فقط عليه الإنتظار والتحلى بكل ما هو جديد.

حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 3/7/2018 على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. مهنة جديدة

إذا كنت تحب مطالعة الأبراج بشكل يومى، وإذا كنت من مواليد برج السرطان، الذى يعد واحد من الأبراج التى تتسم بحب الخير والتفوق ولكن يعيبه لسانه السليط، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك وحظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى، ومن أبرز مواليد برج السرطان الأميرة ديانا.

الأميرة ديانا

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهنى

تبحث عن مهنة جديدة هذه الفترة لأنك مللت من العمل بشركتك ولا تنال أى من الترقيات أو التقدير.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفى

قابلت شخص جديد طرأ على حياتك، فهو يحاول التقرب منك وكسب ثقتك لأنه معجب بك كثيراً ويريدك معه طوال العمر.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد الصحى

استشير طبيبك فى الآلام التى تعانى منها فى الظهر، ولا تكسل أو تتناسى استشارة الأطباء.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج السرطان الفترة المقبلة

يتوقع علماء الفلك الفترة المقبلة لبرج السرطان حياه مليئة بالخيرات والتعويضات والنجاح الباهر فى جميع خطواته.

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 3/7/2018 على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. حب الأصدقاء نعمة

إذا كنت تحب مطالعة الأبراج بشكل يومى، وإذا كنت من مواليد برج القوس، الذى يعد واحد من الأبراج التى تتسم بالمرح والثقة بالنفس وحب الأصدقاء ، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك وحظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى، ومن أبرز مواليد برج القوس الفنانة تايلور سويفت.

تايلور سويفت

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهنى

أنت شخص مجتهد فى عملك كثيراً وتحاول أن تتقدم لتحصل على راتب جيد يعينك على الحياة، ويسعد بك مديرك.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفى

تعلم أن هناك بعض الأصدقاء الذين يحبونك ويرجون ودك وسعادتك دائماً، لذلك تتيقن أن حب الأصدقاء كنز.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد الصحى

عليك أن تهتم أكثر بصحتك من ذلك حتى تخسر وزنك، واحرص على تناول العلاج الموصوف لك، وأذهب لاستشارة الطبيب قريباً.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج القوس الفترة المقبلة

يتوقع علماء الفلك الفترة المقبلة لبرج القوس أن يمر بفترة مليئة بالصعوبات والتحديات التى يخرج منها أقوى من أى وقت مر عليه.

حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 3/7/2018 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. مرحلة المواقف الصعبة تنتهى اليوم

يقدم اليوم السابع توقعات علماء الفلك وحظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى، وهو البرج الذى يمتلك القدرة الكبيرة على سماع وحل مشاكل المحيطين به، ويعتبر التردد أبرز العيوب، ومن مشاهير برج الميزان عمرو دياب.

عمرو دياب

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهنى

تنتهى من المشكلات التى واجهتك الفترة الماضية فى العمل، وتبدأ عهد جديد من الإنجازات والوصول للأهداف التى طالما حلمت بها خلال الفترة الماضية.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفى

علاقتك العاطفية تتحسن كثيرًا بالشريك اليوم، وتتقارب وجهات النظر بينكما، ولا مجال للخلافات حول آراء شخصية.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد الصحى

ربما تحتاج لبعض الراحة من ضغط العمل، وتنظيم رحلة على البحر لبعض الأيام ستفى بالغرض وتساعدك على الخروج من تلك الحالة.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الميزان الفترة المقبلة

لا مكان للخلافات مع المحيطين بك اليوم، وهدوء نسبى فى المنطقة المحيطة بك، تفكر كثيرا فى التعبير عن مشاعرك وتتردد بعد التفكير، عليك التغلب على الخوف وتزيد من طاقة الشجاعة والإقدام.

حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 3/7/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. شريك حياتك يعانى من الاكتئاب

نقدم لكم توقعات علماء الفلك وحظك اليوم لأبناء برج الحمل على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، حيث يتميز أبناء هذا البرج بالكثير من الصفات أبرزها الغموض، ومن أبرز مواليد الحمل الفنانة نادية الجندى.

نادية الجندى

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهنى

اجتهد لتحقيق طموحاتك دون أن تعتمد على شخص آخر، فلديك قدرات خاصة إذا استغلتها جيدا تستطيع الحصول على ما تريد.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفى

شريك حياتك يعانى من الاكتئاب حاول أن تعطى له وقت مخصص للتنزه فى مكان هادئ.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد الصحى

احرص على تناول المأكولات غير الدسمة لأن وزنك زاد بشدة الفترة الماضية وهو ما يؤثر على صحتك بالسلب.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الحمل الفترة المقبلة

الفترة المقبلة مليئة بالأحداث بيدك أن تجعلها أحداث جميلة أو قبيحة فحاول أن تحكم عقلك فى تدابير الحياة.

حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 3/7/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. احذر الاستغلال العاطفى

برج العذراء واحد من الأبراج الذى تتميز برفعة الأخلاق، لكن يعيبه شخصيته غير الاجتماعية، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك وحظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى ومن مشاهير هذا البرج الفنان كاظم الساهر.

كاظم الساهر

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهنى

لقد أهملت فى أداء مهام عملك اليومية الفترة الماضية فحاول أن تستعيد نشاطك سريعا حتى لا تقصر فى العمل أكثر من ذلك تحسبا لقرارات تزعجك.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفى

شريكك يحاول استغلالك بطرق مختلفة لعل أبرزها الاستغلال العاطفى فحاول أن تتفهم الأمر لتستطيع التعامل معه بحذر.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد الصحى

أسنانك تحتاج إلى استشارة طبيب مختص فحاول ألا تهمل فى الأمر.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج العذراء الفترة المقبلة

المبادئ التى تسير بها فى حياتك يصعب التعامل بها مع كافة الأشخاص فحاول أن تعرف من يستحق ومن لا يستحق أن تتعامل معه بمادئك وأخلاقك.

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 3/7/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تعرف الطريق إلى حب عمرك

لمواليد برج الدلو الذين يتسمون بخفة الظل والاخلاص والذكاء، ومن عيوبهم الاندفاع، يقدم لهم علماء الفلك توقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، ومن الجدير بالذكر أن أوبرا وينفرى من مشاهير هذا البرج.

أوبرا وينفرى

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهنى

تعيش حالة من التقدير على الصعيد العملى من ناحية زملاء العمل لأنهم يكنوا لك الكثير من الاحترام والتبجيل.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفى

سوف تعرف الطريق إلى حب عمرك، فكن صبوراً وسوف تفاجئ بنجاح عظيم على الصعيد العاطفى.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد الصحى

آلام العمود الفقرى فى الطريق إليك، فعليك زيارة الطبيب فوراً.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الدلو الفترة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو أن يتعرف على أصدقاء جدد خلال هذه الفترة، فروحه تحتاج التجديد.