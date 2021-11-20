تراند اليوم : نتائج الثالث متوسط 2018 الانبار + نتائج نينوى الثالث متوسط 2018

نتائج الثالث متوسط 2018 بالعراق قام طلاب الصف الثالث المتوسط بالعراق الذين لم يحالفهم الحظ في إمتحانات الدور الأول بالفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2018، هذا وقد تم ظهور نتائج الصف الثالث المتوسط الخاصة بالدور اﻻول لبعض محافظات جمهوية العراق.

نتائج الثالث متوسط 2018 بالعراق

وهناك بعض المحافظات الأخرى تنتظر ظهور نتائج إمتحانات كلاً من الدور الاول والثاني كمحافظة المثنى، محافظة بغداد، محافظة البصرة، محافظة الكرخ الاولى، محافظة الكرخ الثاني، محافظة الكرخ الثالثة، محافظة الرصافة الاولى، محافظة الرصافة الثانية، محافظة بابل، محافظة ديالي، محافظة صلاح الدين، محافظة كركوك والعديد من المحافظات الأخرى التي لم تظهر بها النتائج.

رابط نتائج الثالث متوسط 2018 بالعراق

والجدير بالذكر أنه من المنتظر الآن بيان وزارة التربية والتعليم والذي سيتم الإعلان فيه عن نتائج الصف الثالث المتوسط بقيادة وزير التربية العراقية الدكتور محمد إقبال الصيدلي والذي سيعلن فيه عن كافة مواعيد النتائج، ولذلك نحن في إنتظار اﻻعلان عن نتائج الصف الثالث المتوسط معكم ويمكن الاستعلام عنها برقم التسجيل عبر الروابط الأتية:-

النتائج من هنا