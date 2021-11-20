تراند اليوم : بينهم رونالدو وبيل.. 9 نجوم مدريديين "في مهب الريح"

يتوجب على المدير الفني الجديد لريال مدريد الإسباني جولين لوبيتيغي، التعامل مع عدة "أمور عالقة" عندما يستلم مهمة تدريب بطل أوروبا منتصف الشهر الجاري، وأول هذه الأمور المستقبل "المجهول" لعدد من لاعبي الفريق.

وسيكون على إدارة النادي تحديد مصير 9 لاعبين في الفريق الأول، بينهم أفضل لاعب في العالم كريستيانو رونالدو، بناء على قرارات لوبيتيغي، ما بين تجديد عقود وبيع وإعارة، الأمر الذي سيحدد شكل الفريق الموسم المقبل.

وحسب صحيفة "أس" الإسبانية، فإن اللاعبين التسعة هم:

كيكو كاسيا

مع رغبة ريال مدريد في التعاقد مع حارس مرمى جديد، سيكون على الحارس الاحتياطي كيكو كاسيا تحديد موقفه من البقاء أو الرحيل.

المغربي أشرف حكيمي

من المرجح أن يعير النادي الملكي مدافعه المغربي اليافع أشرف حكيمي، خاصة مع اقتراب التعاقد مع الظهير ألفاو أودريوزولا من ريال سوسييداد.

خيسوس فاليخو

على النادي تحديد مصير المدافع الإسباني الشاب فاليخو، ما بين إعطائه الثقة للبقاء، أو التخلي عنه من أجل ضم مدافع أكثر خبرة.

الويلزي غاريث بيل

بيل أكد أنه يريد اللعب أساسيا مع الفريق، أو أنه سيبحث عن ناد آخر، وموهبته تجعله لاعبا مرغوبا بشدة من كبرى أندية العالم، لا سيما في الدوري الإنجليزي الممتاز.

البرتغالي كرستيانو رونالدو

نتيجة نزاع رونالدو المالي مع النادي ستحدد مصيره مع الفريق، النجم البرتغالي يريد عقدا جديدا مع زيادة بالراتب، الأمر الذي يرفضه الرئيس فلورنتينو بيريز بسبب كبر عمر النجم البرتغالي (33 عاما).

ماركوس لورينتي

الشاب لورينتي قرر الرحيل من ريال مدريد هذا الصيف، بعد فشله بإقناع المدرب السابق زين الدين زيدان بمستواه.

داني سيبايوس

سيبايوس كان من المواهب الواعدة، لكن طاقم مدريد التدريبي لم يعطه الفرصة. لوبيتيغي سيقرر إذا ما يريد بيع اللاعب أو إعطائه فرصة اللعب.

الكرواتي ماتيو كوفازيتش

النجم الكرواتي أعلن أنه يريد الرحيل عن الفريق حتى يستطيع اللعب أساسيا، المدرب الجديد عليه أن يقرر إذا ما سيستطيع إقناع كوفازيتش بالبقاء.

بورخا مايورال

المهاجم الإسباني البديل أظهر إمكانات كبيرة كلما شارك الموسم الماضي، معدل أهدافه الجيد قد يقنع ريال مدريد بإبقائه مع الفريق أو إعارته لرفع مستواه.