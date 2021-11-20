تراند اليوم : نتائج الثالث متوسط 2018 في محافظة بغداد الكرخ الاولى الكرخ الثانية نتائج الثالث متوسط 2018 الكرخ الثالثة مديرية تربية الكرخ

الآن نتائج الثالث متوسط بغداد العراق بغداد ومحافظات العراق برقم التسجيل عبر وزارة التربية العراقية 2018 وموقع ناجح والسومرية نيوز والنجاح، الطلاب والطالبات يعيشون حالة من القلق والتوتر بشأن تأخر إعلان النتيجة التي كان من المفترض إعلانها أمس الأحد عبر المواقع الرسمية، ولكن وزارة التربية والتعليم قد صرحت مؤخرا بأن نتيجة الثالث متوسط العراق ستتأخر قليلا نظرا لأن عمليات التصحيح والمراجعة ما زالت قائمة، فلا داعي للقلق من جميع الطلبة فعليهم التحلي بالصبر، لأن نسب النجاح عالية في جميع المواد الدراسية، وربما ستشهد الساعات القادمة ساعة الصفر بشأن ظهور النتيجة رسميا.

نتائج الثالث متوسط 2018 في محافظة بغداد

تعتبر نتائج الثالث متوسط 2018 في بغداد، من أهم نتائج محافظات العراق، نظرا لأن محافظة بغداد تعتبر من أكبر محافظات العراق وتجرى الآن عمليات المراجعة في نتائج الثالث المتوسط في بغداد، كما انتهت عملية رصد الدرجات، يبقى فقط إشارة إلى اعتماد النتائج رسميا، كما علمت بعض المصادر بأنه تجرى عملية تحميل النتائج الآن على المواقع الرسمية لوزارة التربية العراقية في جميع المناطق.

روابط نتائج الثالث متوسط 2018 في بغداد

أخواننا الطلبة والطالبات بالصف الثالث المتوسط، سننقل لكم كافة الروابط الرسمية الخاصة بكل مديرية على حدة، حيث سيتم تفعيل تلك الروابط حال ظهور نتيجة الصف الثالث المتوسط بالعراق وأبرزها موقع وزارة التربية العراقية الرسمي بخلاف موقع ناجح وموقع الازدهار وموقع السومرية نيوز وغير ذلك من المواقع يعتبر غير رسميا وزائفا ولا يمكن الاعتماد عليه.

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