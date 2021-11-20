تراند اليوم : تصريحات "مقلقة" بشأن إصابة كافاني

أعلن اتحاد كرة القدم في أوروغواي أن مهاجم المنتخب إدينسون كافاني الذي خرج مصابا في المباراة ضد البرتغال بدور الـ16 لكأس العالم في روسيا، السبت، لا يزال يرتاح ولم يخضع بعد لفحوص تحدد طبيعة إصابته، رغم مرور يومين على المباراة.

وخرج مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي في الشوط الثاني من المباراة التي أقيمت في سوتشي، بعد تسجيله هدفي منتخب بلاده (2-1) في مرمى البرتغال.

وأثارت الاصابة في الساق اليسرى، مخاوف من غياب كافاني عن مباراة الدور ربع النهائي ضد فرنسا، التي تأهلت إلى هذه المرحلة بعد فوزها على الأرجنتين 4-3.

وقال الاتحاد إن كافاني "لا يزال يخلد للراحة، ولم يخضع حتى الآن لفحوص"، لتحديد قوة الإصابة، وما إذا كان قادرا على المشاركة في مباراة الدور ربع النهائي المقررة الجمعة.

وقال كافاني الذي خرج متألما من أرض الملعب، إنه شعر "بشد صغير"، في ربلة الساق، بينما أعرب مدربه أوسكار تاباريز عن "قلقه"، مؤكدا أنه غير قادر على تحديد "مدى خطورة الإصابة".

وخاض منتخب الاوروغواي الاثنين التمرين الأول له بعد الفوز على البرتغال، وفي الجزء الأول المفتوح أمام وسائل الإعلام، ظهر اللاعبون الذين كانوا احتياطيين في مباراة البرتغال، بينما بقي الأساسيون في قاعة التمارين البدنية.