تراند اليوم : نتائج الثالث متوسط 2018 في محافظة صلاح الدين ومحافظات العراق

نتائج الثالث متوسط 2018 في محافظة صلاح الدين وباقي محافظات العراق مقدمًا من موقع المشرق، حاليًا وقبل الجميع، جمعت مصادرنا أن تلك النتائج متواجدة حاليًا داخل موقع ناجح، موقع النجاح، موقع السومرية نيوز، موقع وزارة التربية العراقية، وقد تشهد اللحظات الحالية إعلان تلك النتائج، فكن مستيقظًا برقم التسجيل فقد تظهر النتيجة وأنت غافل عنها.

نتائج الثالث متوسط 2018 في محافظة صلاح الدين

جاءت نتائج الثالث متوسط 2018 في صلاح الدين ومحافظات العراق لتخطف قلوب أبناء وفتيات وأولياء أمور تلك المرحلة وخاصةً بعد أن علموا جميعاً أن عملية التصحيح الخاصة بأجوبتهم قد انتهت، وأيضاً خرج بعض المسؤولين وأكدوا أنه تم تسليم الكشوف إلى المواقع التي ستقوم بنقل ونشر نتائج الثالث متوسط 2018 في محافظة صلاح الدين وأقضية سامراء، تكريت، الشرقاط، بيجي، الدور، بلد، طوز خورماتو، الدجيل.

قد أعلن في وقت سابق السيد وزير التربية العراقية، محمد إقبالي، أن نتائج امتحانات الصف الثالث متوسط 2018 في العراق سيكون يوم السبت القادم الموافق 8 يوليو الجاري، كما ستظهر تلك النتائج بالتتابع، لذا يأمل طلاب وطالبات تلك النتائج أن تكون محافظة صلاح الدين أولى تلك المحافظات في الظهور، وذلك لإنهاء حالة القلق والتوتر التي تصيب معظم طلاب تلك النتائج.

أخيراً وصلنا إلى آخر أخبار نتائج الثالث متوسط 2018 في محافظة صلاح الدين وباقي محافظات العراق، تبقى فقط تحديثاتنا التي سنقدمها أدنا والتي ستتبع دقيقة بدقيقة لحظة الحسم والإعلان.

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