تراند اليوم : مرتضى يهدد حامد وجبر وشيكابالا بالشطب ويصرح: موافق على رحيل الشناوي وكهربا بشرط

هدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك طارق حامد وعلي جبر ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" بالشطب في حالة عدم قدومهم للنادي يوم الثلاثاء.

وقال مرتضى منصور: "منذ عودة شيكابالا وطارق حامد من روسيا والثنائي لم يحضر التدريبات ولا يريد على اتصالتنا. لن أقبل ذلك".

وأضاف في تصريحاته عبر صدى البلد "أرسلت برقيات للاعبين يوم الأحد لتبليغهم بموعد المعسكر وإذا لم يحضر علي جبر وطارق حامد وشيكابالا سيُعد متمردا وسيتم شطبه من سجلات اتحاد الكرة واتفقت مع هاني أبو ريدة على ذلك".

وتحدث مرتضى عن طارق حامد، قائلا: "طارق حامد مازال هاربا ويتفاوض مع الأهرام منذ أسبوع على راتبه".

وزعم "طارق حامد يريد 18 مليون جنيه والأهرام عرض عليه 15 مليون جنيه. اللاعب طلب من الأهرام تفعيل قيمة الشرط الجزائي في عقده مع الزمالك ولكن نادي الأهرام رفض ذلك".

وأشار "نادي الأهرام رفض خطة طارق حامد لأنه يحترم الزمالك وأراد الدخول من الباب وليس بطريقة الشرطة الجزائي".

ثم تحدث رئيس الزمالك عن علي جبر قائلا: "مشكلته هي الجشع. هو يتفاوض مع الأهرام مع وكيل مصري ووكيل إنجليزي أيضا. ليس لدي أي مشكلة في رحيل أي لاعب والزمالك لن يقف على أي لاعب ويوم الثلاثاء مهلة أخيرة للاعب للقدوم للزمالك".

واستكمل "علي جبر تحدث مع أيمن حافظ والأخير أخبرنه بأنه في فريق محترم وعليه أن يجلب العرض للنادي".

ماذا عن شيكابالا؟ يُجيب مرتضى: "حتى الآن لم نتلق أي عروض رسمية لضم شيكابالا من السعودية أو منتخب مصر".

وأردف "لا مشكلة لدي في رحيل شيكابالا وأتمنى أن يجلب أي عرض للرحيل".

وكشف مرتضى منصور موافقته على بيع أحمد الشناوي حارس مرمى الزمالك في حالة تلقيه عرضا مغريا.

وقال مرتضى: "موافق على بيع الشناوي ولا مشكلة لدي في ذلك ولكن بشرط العرض الجيد".

ما هي قيمة العرض الجيد؟ سؤال جديد يُجيب عنه مرتضى قائلا: "انظر لقيمة العرض الذي تلقاه الشناوي الصغير – محمد الشناوي حارس الأهلي –".

واستدرك "لا أعرف قيمة العرض الجيد. عندما يأتي لنا أولا مجلس الإدارة يدرسه ويتخذ قراره النهائي".

وتابع "أما بالنسبة لكهربا فاللاعب أخبرني برغبة أحد أندية الإمارات في التعاقد معه".

وأتم "أخبرته بعدم وجود مشكلة لدي ولكن عليه جلب العرض أولا للنادي ونحن سندرس الموقف ونرى ما سيحدث".