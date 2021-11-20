تراند اليوم : بث مباشر الاهلي .. بث مباشر مباراة الاهلي ضد المقاولون al ahly vs al mokawloon ماتش الاهلي والمقاولون مشاهدة مباراة الاهلى اليوم مباشر

بث مباشر الاهلي بث مباشر مباراة الاهلي ضد المقاولون al ahly vs al mokawloon ماتش الاهلي والمقاولون مشاهدة مباراة الاهلى اليوم مباشر مشاهدة مباراة الاهلي ضد المقاولون العرب al ahly vs arab contractors اليوم الجمعه في الدوري المصري الممتاز ، من المقرر اليوم ان يستكمال الاهلي متصدر الدوري مشوراه في هذا الموسم بمواجهه خصمه المقاولون العرب مساءا اليوم الموافق 19 نوفمبر وذلك لحساب مباريات الجوله الرابعه من منافسات الدور الاول لهذا الموسم من الدوري المصري الممتاز ، وسوف يستضيف الاهلي الليله خصمه المقاولون علي ارضيه ملعب السلام وذلك في اطار مواجهه الذهاب بين الفريقين في الدوري في هذا الموسم ، وسوف تنطلاق المباراه اليوم في تمام الساعه الثامنه مساءا بتوقيت القاهره والساعه التاسعه مساءا بتوقيت السعوديه في مواجهه سوف يريد من خلاله الفريقين تحقيق نتيجه جيده لتعزيز مركزه في الدوري.

بث مباشر مباراة الأهلي والمقاولون العرب

الاهلي هو صاحب الارض في لقاء الليله وذلك ضمن مباريات الجوله الرابعه من منافسات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم ، فريق الاهلي حاليا هو متصدر جدول ترتيب الدوري المصري في هذا الموسم وذلك برصيد 9 نقاط جمعهم فريق الاهلي بعد ان تمكن من تحقيق الانتصار في الثلاث مباريات الذي لعبهم الي الان في مشوراه في هذا الموسم ، فريق الاهلي اخر مباراه لعبها في الدوري كان قد حقق الانتصار الثالث له في الدوري وجاء هذا الانتصار علي حساب خصمه الزمالك في مباراه القمه وانتهت المباراه بفوز الاهلي بنتيجه خمس اهداف مقابل ثلاث اهداف.

بث مباشر مباراة المقاولون العرب والأهلي

فيما فريق المقاولون العرب فهو الضيف في مواجهه اليوم ذولك لحساب مباريات الدور الاول من الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم ، فريق المقاولون العرب قبل لقاء الاهلي حاليا الفريق هو صاحب المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد اربع نقاط وذلك بعد ان خاض هو الاخر ثلاث مباريات في المجموعه ومن خلالهم كان المقاولون العرب قد حقق الانتصار في مباراه وتعادل وخسر ايضا في مباراه قبل مواجهه الاهلي الليله ، واخر مباراه لعبها فريق المقاولون العرب في الدوري قبل التوقف الدولي كانت مع فريق طلائع الجيش وانتهت المباراه بتعادل الاجابي بنتيجه هدف مقابل هدف.