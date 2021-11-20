تراند اليوم : بث مباشر الاهلي .. بث مباشر الأهلي والاتحاد سلة الأهلي والاتحاد سلة مباشر مشاهدة الاهلي والاتحاد بث مباشر

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ويكفي كبار الاتحاد الفوز إيابا دون النظر لنتيجة شباب "زعيم الثغر"، لاعتلاء منصة التتويج باللقب.

بث مباشر لمباراة الأهلي والاتحاد في نهائي دوري المرتبط لكرة السلة