تراند اليوم : ماتش الزمالك مباشر HD مباراه الزمالك والاسماعيلي بث مباشر ismaily vs zamalek ماتش الاسماعيلي والزمالك بث مباشر مباراة الزمالك اليوم HD

بث مباشر مباراة الزمالك اليوم مباراة الزمالك والاسماعيلي اليوم ismaily vs zamalek مشاهدة مباراة الزمالك والاسماعيلي مشاهدة مباراة الزمالك مشاهدة مباراة الزمالك والاسماعيلي اليوم بث مباشر مباراة الزمالك والاسماعيلى بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر مباراة الزمالك والاسماعيلي اليوم بث مباشر ماتش الاسماعيلي والزمالك يواجه فريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون نظيره الاسماعيلى على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز ، ويفتش الفارس الأبيض عن العودة لقطار الانتصارات بعد الخسارة من الاهلى بخمسة أهداف مقابل ثلاثة بالجولة الأخيرة للمسابقة قبل فترة التوقف الدولى فيما خسر الدراويش من البنك الأهلى بهدف دون رد في نفس الجولة.

موعد مباراة الزمالك والاسماعيلى

تقام مباراة الزمالك والاسماعيلى فى الخامسة والنصف عصر اليوم الجمعة ، الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، قال للاعبيه إن مواجهة الإسماعيلي ليست سهلة ودائما حافلة بالندية والأداء المميز بين لاعبي الفريقين، موضحا أن الأبيض يملك الدوافع لتحقيق الفوز لنسيان أحزان القمة واسترداد فرص الحفاظ على اللقب الذى يحمله منذ الموسم الماضى.

ترتيب الزمالك والاسماعيلى فى جدول الدوري

ويحتل الزمالك المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 3 مباريات فاز في مباراتين وخسر لقاء وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف فيما يقبع الاسماعيلى بالمركز الأخير بدون رصيد من النقاط بعدما خسر مبارياته الثلاث بالمسابقة وتلقت شباكه سبعة أهداف وسجل هدف وحيد.

الكومى يحفز لاعبو الاسماعيلى بالمكافأت

وتبدو أسلحة الإسماعيلي مكتملة في مواجهة الزمالك، كما وعد يحيى الكومي رئيس النادي الجديد، بصرف مكافآت مالية للاعبيه، حال الفوز على الفريق الأبيض.

ويعول براون على أبرز لاعبيه شكري نجيب وعبد الرحمن مجدي ومحمد صادق وأحمد مدبولي، من أجل تحقيق الفوز الأول بالدوري.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاسماعيلى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاسماعيلى والزمالك اليوم الجمعة من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية

الزمالك والاسماعيلي بث مباشر الزمالك والاسماعيلي مباشر مباراة الزمالك والاسماعيلى بث مباشر مباراة الاسماعيلى والزمالك بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر مباراة الزمالك والاسماعيلي اليوم بث مباشر بث مباشر الزمالك والاسماعيلي بث مباشر الزمالك بث مباشر الزمالك والاسماعيلي يلا شوت مباراه الزمالك والاسماعيلي بث مباشر بث مباشر مباراة الزمالك بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك ضد الاسماعيلي ismaily vs al zamalek اليوم الجمعه في الدوري المصري الممتاز ، يستضيف ملعب الإسماعيلية مواجهه من العيار الثقيل سوف تجمع فريق الاسماعيلي صاحب الارض بنظيره فريق الزمالك الضيف اليوم الموافق 19 نوفمبر وذلك لحساب مباريات الجوله الرابعه ضمن منافسات الدور الاول من الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم ن حيث من المقرر اليوم ان يستقبل فريق الاسماعيلي علي ارضيه ملعبه خصمه الزمالك في مواجهه قوي تلعب في وقت يبحث فيها كل فريق عن تحقيق الانتصار وحصد الثلاث نقاط من اجل تحسين مركزه في الدوري ، وسوف تبدا اليوم مباراه الزمالك و الاسماعيلي في تمام الساعه الخامسه والنصف مساءا بتوقيت القاهره والساعه السادسه والنصف بتوقيت السعوديه.

بث مباشر مباراة الزمالك والإسماعيلي

الزمالك هو الضيف في لقاء اليوم وذلك احساب مباريات الجوله الرابعه من منافسات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم ، فريق الزمالك قبل مواجهه اليوم هو صاحب المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط وذلك بعد ان خاض الزمالك ثلاث مباريات الي الان في مشوراه في الدوري في هذا الموسم ومن خلال هذه المباريات كان الزمالك قد حقق الانتصار في مبارتان وخسر ايضا الفريق في مباراه واحده قبل مواجهه اليوم ، فريق الزمالك كان قد خسر اخر مباراه لعبها في الدوري قبل التوقف الدولي كانت مباراه القمه مع فريق الاهلي قد خسر الزمالك هذه المباراه بنتيجه خمس اهداف مقابل ثلاث اهداف للزمالك.

بث مباشر مباراة الإسماعيلي والزمالك

فيما فريق الاسماعيلي فهو صاحب الارض في مواجهه اليوم وذلك ضمن مواجهات الدور الاول لهذا الموسم من الدوري المصري الممتاز ، فريق الاسماعيلي مثل كل بدايه موسم للفريق في الدوري فهو قد خسر اول ثلاث مباريات له في مشوراه في الدوري في هذا الموسم ويحتل الفريق حاليا المركز الاخير في الدوري واعلن الفريق عن التعاقد مع المدرب الأرجنتيني خوان براون من اجل قياد الفريق بدايه من مباراه الزمالك واليوم الاسماعيلي مع مدربه خوان براون سوف يدخل المباراه وهو يبحث عن تحقيق اول انتصار للفريق في الدوري في هذا الموسم ، فريق الاسماعيلي كان قد خسر مباراته الاخيره في الدوري قبل التوقف الدوري والتي كانت علي يد فريق البنك الاهلي وخسر الاسماعيلي هذه المباراه بهدف دون رد.

ويواجه الزمالك نظيره الإسماعيلى فى تمام الساعة 5:30 مساء الجمعة المقبل، على استاد الإسماعيلية.

وأغلق الجهاز الفنى بنادى الزمالك صحفة الخسارة من الأهلى بنتيجة 5 / 3 فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وبدأ التفكير فى المواجهات المقبلة.

واستقر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على التوجه اليوم الأربعاء إلى مدينة الإسماعيلية، من أجل إقامة معسكر إعداد مغلق استعدادًا لمواجهة الدراويش يوم الجمعة المقبل فى إطار منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ومن المقرر أن يختار الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق قائمة الفريق عقب التدريب، للانتظام فى معسكر مغلق بالإسماعيلية عقب تدريب اليوم، على أن يخوض الفريق تدريبه غدا الخميس على ملعب فندق الإقامة بالإسماعيلية.

يصل الثنائى التونسى سيف الدين الجزيرى وحمزة المثلوثى لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى القاهرة فى الثالثة والربع عصر اليوم الأربعاء، عقب الانتهاء من مباراة منتخب تونس أمام زامبيا فى الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم، فيما سيصل المغربى أشرف بن شرقى إلى القاهرة فى الساعة السابعة مساء عقب الانتهاء من مباراة منتخب بلاده أمام غينيا.

ومن المنتظر أن يتوجه الثلاثى إلى الإسماعيلية فور وصولهم إلى القاهرة للانتظام فى معسكر الفريق استعدادا للقاء الإسماعيلى المقرر له يوم الجمعة المقبل فى الجولة الرابعة لمسابقة الدورى الممتاز.

كارتيرون يطلب تقريرًا عن اللاعبين الدوليين مع منتخبات بلادهم

الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، طلب من معاونيه إعداد تقرير عن اللاعبين الدوليين بالفريق الأبيض مع منتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الدولية، ومعرفة حالة كل لاعب فى المعسكر المقبل خلال تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ويرغب كارتيرون فى الوقوف على حالة كل لاعب دولى سواء شارك أم كان احتياطيًا أو شارك على فترات، ومستواه من الناحية الفنية والبدنية، قبل الانضمام لصفوف الفريق.

يحاول نادي الزمالك الفارس المصري إلي الإستيقاظ من جديد من أجل الإنقضاض علي المنافس القوي نادي الإسماعيلي من أجل تحقيق ثلاث نقاط في مسيرته ستكون هامة، لأنها ستأتي بعد الخسارة الماضية التي كانت ضد نادي الأهلي المصري في لقاء القمة بخماسية، فهل ينجح نجوم الأبيض في الفوز علي حساب المنافس الأصفر أم سيكون هناك مواجهة صعبة ضد ولاد العم، ويأمل الفريق الزملكاوي في إضافة ثلاث نقاط هامة من أجل الوصول إلي المراكز المتقدمة.

الإسماعيلي يحاول الفوز علي حساب نادي الزمالك من أجل العودة بنتيجة جيدة في مسيرته التي فشل فيها بالمواجهات الماضية بعد عدم إنتصاره بالمواجهات الماضية فهل ينجح الفريق الأصفر بمحاولة تحقيق أولي نقاطه في البطولة المحلية، أم سيكون هناك خسارة جديدة عندما يلاقي نادي الزمالك.

يتواجد نادي الإسماعيلي في المركز قبل الأخير بدون أي نقطة بعد الخسارة من ثلاث فرق مختلفة، بينما يحتل نادي الزمالك بالمركز السابع برصيد ست نقاط بعد فوزه في مواجهتين وخسارته لمواجهة وحيدة.