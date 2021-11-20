تراند اليوم : بث مباشر الزمالك .. بث مباشر مباراة الزمالك ضد الاسماعيلي مشاهدة مباراة الزمالك اليوم الزمالك والاسماعيلي بث مباشر

بث مباشر الزمالك بث مباشر مباراة الزمالك ضد الاسماعيلي مشاهدة مباراة الزمالك اليوم الزمالك والاسماعيلي بث مباشر ويرغب الفريقان فى الحصول على نقاط المباراة الثلاثة لمصالحة جماهيرهما عقب خسارة الزمالك أمام الأهلى بخماسية مقابل ثلاثة أهداف فى المباراة الأخيرة له بالدورى، فيما تلقى الإسماعيلى الخسارة فى المباريات الثلاثة الأولى بالدورى.

ويواجه الزمالك نظيره الإسماعيلى فى تمام الساعة 5:30 مساء الجمعة المقبل، على استاد الإسماعيلية.

وأغلق الجهاز الفنى بنادى الزمالك صحفة الخسارة من الأهلى بنتيجة 5 / 3 فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وبدأ التفكير فى المواجهات المقبلة.

واستقر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على التوجه اليوم الأربعاء إلى مدينة الإسماعيلية، من أجل إقامة معسكر إعداد مغلق استعدادًا لمواجهة الدراويش يوم الجمعة المقبل فى إطار منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ومن المقرر أن يختار الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق قائمة الفريق عقب التدريب، للانتظام فى معسكر مغلق بالإسماعيلية عقب تدريب اليوم، على أن يخوض الفريق تدريبه غدا الخميس على ملعب فندق الإقامة بالإسماعيلية.

يصل الثنائى التونسى سيف الدين الجزيرى وحمزة المثلوثى لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى القاهرة فى الثالثة والربع عصر اليوم الأربعاء، عقب الانتهاء من مباراة منتخب تونس أمام زامبيا فى الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم، فيما سيصل المغربى أشرف بن شرقى إلى القاهرة فى الساعة السابعة مساء عقب الانتهاء من مباراة منتخب بلاده أمام غينيا.

ومن المنتظر أن يتوجه الثلاثى إلى الإسماعيلية فور وصولهم إلى القاهرة للانتظام فى معسكر الفريق استعدادا للقاء الإسماعيلى المقرر له يوم الجمعة المقبل فى الجولة الرابعة لمسابقة الدورى الممتاز.

كارتيرون يطلب تقريرًا عن اللاعبين الدوليين مع منتخبات بلادهم

الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، طلب من معاونيه إعداد تقرير عن اللاعبين الدوليين بالفريق الأبيض مع منتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الدولية، ومعرفة حالة كل لاعب فى المعسكر المقبل خلال تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ويرغب كارتيرون فى الوقوف على حالة كل لاعب دولى سواء شارك أم كان احتياطيًا أو شارك على فترات، ومستواه من الناحية الفنية والبدنية، قبل الانضمام لصفوف الفريق.

يحاول نادي الزمالك الفارس المصري إلي الإستيقاظ من جديد من أجل الإنقضاض علي المنافس القوي نادي الإسماعيلي من أجل تحقيق ثلاث نقاط في مسيرته ستكون هامة، لأنها ستأتي بعد الخسارة الماضية التي كانت ضد نادي الأهلي المصري في لقاء القمة بخماسية، فهل ينجح نجوم الأبيض في الفوز علي حساب المنافس الأصفر أم سيكون هناك مواجهة صعبة ضد ولاد العم، ويأمل الفريق الزملكاوي في إضافة ثلاث نقاط هامة من أجل الوصول إلي المراكز المتقدمة.

الإسماعيلي يحاول الفوز علي حساب نادي الزمالك من أجل العودة بنتيجة جيدة في مسيرته التي فشل فيها بالمواجهات الماضية بعد عدم إنتصاره بالمواجهات الماضية فهل ينجح الفريق الأصفر بمحاولة تحقيق أولي نقاطه في البطولة المحلية، أم سيكون هناك خسارة جديدة عندما يلاقي نادي الزمالك.

يتواجد نادي الإسماعيلي في المركز قبل الأخير بدون أي نقطة بعد الخسارة من ثلاث فرق مختلفة، بينما يحتل نادي الزمالك بالمركز السابع برصيد ست نقاط بعد فوزه في مواجهتين وخسارته لمواجهة وحيدة.