تراند اليوم : ماتش الاهلي الان .. ماتش الاهلى اليوم مباشر ماتش الاهلي والمقاولون بث مباشر ماتش الاهلي والمقاولين اليوم

ماتش الاهلي الان ماتش الاهلى اليوم مباشر ماتش الاهلي والمقاولون مشاهدة ماتش الاهلي والمقاولين اليوم مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون العرب بث مباشر في المباراة التي تقام على ستاد السلام في تمام الساعة 20:00 بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري الممتاز، يدخل الأهلي لقاء اليوم بمعنويات في السماء بعد الفوز الساحق والكبير الذي حققه الفريق في الجولة الماضية أمام الزمالك بخماية مقابل ثلاثة أهداف،الأهلي سيبحث في لقاء اليوم عن مواصلة سلسلة انتصاراته من أجل الحفاظ على القمة ولا سيما وأن الفريق يحلم بحصد اللقب، الفريق الأحمر أعلن عن قائمة اليوم والتي شهدت استبعاد محمود عبد المنعم كهربا للقاء الثاني على التوالي بقرار فني من موسيماني ليؤكد الاشاعات التي تقول أن علاقة اللاعب ومدربه وصلت لطريق مسدود، وجاءت قائمة الفريق الأحمر كالتالي، محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وياسر إبراهيم ومحمد هاني وأيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وعمرو السولية وأكرم توفيق وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد مجدي "أفشة" وبيرسي تاو ووليد سليمان وأحمد عبد القادر وعمار حمدي وحسين الشحات ولويس ميكيسوني ومحمد شريف وحسام حسن.

تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

- حراسة المرمى: محمد الشناوي

- خط الدفاع: أكرم توفيق وأيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول.

- خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد مجدي "أفشة"ولويس ميكيسوني.

- خط الهجوم: محمد شريف

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب والقنوات الناقلة لها

تنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي والمقاولون العرب في تمام الساعة السابعة بتوقيت غرينيتش، الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع مباراة الأهلي والمقاولون العرب عبر موقعنا وقنوات أون تايم سبورت.

وفي الجانب الأخر يأمل المقاولون العرب إلى تحقيق الانتصار في لقاء اليوم والخروج من كبوته التي تعرض لها الفريق منذ بداية الموسم، المقاولون العرب بدأ الموسم بالفوز على الشرقية للدخان، ثم خسر من إنبي، وبعدها تعادل مع طلائع الجيش، وسيبحث في لقاء اليوم عن تحقيق نتيجة إيجابية تساهم في تقدمه للأمام بجدول الدوري.

تشكيل المقاولون المتوقع أمام الأهلي

في حراسة المرمى: محمود أبو السعود

خط الدفاع: حسن الشامي، فاروقا نور الدين، محمد سمير، باسم علي

خط الوسط: أحمد الشيمي، عبدالله ياسين

خط الوسط الهجومي: محمد حمدي زكي، عماد فتحي، لويس ادواردو

خط الهجوم: جون أوكلي.

معلومات مباراة الأهلي والمقاولون العرب.

ما هو موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري؟

08:00 مساءاً بتوقيت مصر, 09:00 مساءاً بتوقيت السعودية, 07:00 مساءاً بتوقيت غرينتش.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون العرب؟

أون تايم سبورت 2 - ON Time Sport 2.

ما هي البطولة التي تُلعب خلالها مباراة الأهلي والمقاولون العرب؟

الدوري المصري.

من هو معلق مباراة الأهلي والمقاولون العرب؟

محمد الكواليني.