تراند اليوم : ماتش الزمالك مباشر .. بث مباشر ماتش الزمالك والاسماعيلي مباشر الان مشاهدة مباراة الزمالك والاسماعيلي بث مباشر HD

تنقل قناة اون تايم سبورت في بث مباشر ماتش الزمالك مباشر الان ضد الاسماعيلي ،وتنطلق مواجهة فريق الزمالك ونظيره فريق الإسماعيلي في مواجهة ديربي ولاد العم، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز 2021-2022، ويحاول نادي الزمالك العودة في النتائج الإيجابية من جديد من أجل الفوز علي حساب نادي الإسماعيلي، ولكن الأخير يأمل هو الآخر في تحقيق الثلاث نقاط.

يحاول نادي الزمالك الفارس المصري إلي الإستيقاظ من جديد من أجل الإنقضاض علي المنافس القوي نادي الإسماعيلي من أجل تحقيق ثلاث نقاط في مسيرته ستكون هامة، لأنها ستأتي بعد الخسارة الماضية التي كانت ضد نادي الأهلي المصري في لقاء القمة بخماسية، فهل ينجح نجوم الأبيض في الفوز علي حساب المنافس الأصفر أم سيكون هناك مواجهة صعبة ضد ولاد العم، ويأمل الفريق الزملكاوي في إضافة ثلاث نقاط هامة من أجل الوصول إلي المراكز المتقدمة.

الإسماعيلي يحاول الفوز علي حساب نادي الزمالك من أجل العودة بنتيجة جيدة في مسيرته التي فشل فيها بالمواجهات الماضية بعد عدم إنتصاره بالمواجهات الماضية فهل ينجح الفريق الأصفر بمحاولة تحقيق أولي نقاطه في البطولة المحلية، أم سيكون هناك خسارة جديدة عندما يلاقي نادي الزمالك.

يتواجد نادي الإسماعيلي في المركز قبل الأخير بدون أي نقطة بعد الخسارة من ثلاث فرق مختلفة، بينما يحتل نادي الزمالك بالمركز السابع برصيد ست نقاط بعد فوزه في مواجهتين وخسارته لمواجهة وحيدة.