تراند اليوم : الزمالك بث مباشر .. بث مباشر الزمالك والاسماعيلي مشاهدة مباراة الزمالك اليوم مباشر ضد الاسماعيلي بث مباشر مباراة الزمالك والاسماعيلي

الزمالك بث مباشر بث مباشر الزمالك والاسماعيلي مشاهدة مباراة الزمالك اليوم الاسماعيلي بث مباشر مباراة الزمالك والاسماعيلي مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر في المباراة التي تقام على ستاد الإسماعيلية في تمام الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري الممتاز،سيبحث الزمالك في لقاء اليوم عن الانتصار وحصد النقاط الثلاث للخروج من صدمة الهزيمة التي تعرض لها حامل اللقب في الجولة الماضية أمام الأهلي بخماسية مقابل ثلاثة أهداف، الزمالك لم يقدم الأداء المنتظر منه أمام الأهلي ومني بأول هزيمة له في المسابقة، وسيبحث الفريق الأبيض عن استعادة ذاكرة انتصاراته من أجل الحفاظ على فرصه في المنافسة على القمة، الزمالك سافر إلى الإسماعيلية قبل اللقاء بـ48 ساعة بقائمة ضمت كل من، محمد أبو جبل، محمد عواد، حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة، محمد عبد الشافي، طارق حامد، إمام عاشور، محمود عبد العزيز، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، محمد أوناجم، مصطفى فتحي، أيمن حفني، سيف الدين الجزيري، عمر السعيد.

ومن المتوقع أن يجري كارتيرون بعض التعديلات على تشكيل الفريق في لقاء اليوم حيث من المتوقع أن يحمي محمد عواد حراسة مرمى الفريق، مع تواجد عبد الشافي في الظهير الأيسر في غياب أحمد فتوح المصاب.

تشكيل الزمالك التوقع أمام الإسماعيلي

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي، محمود علاء "محمد عبد الغني"، محمود حمدي الونش، محمد عبد الشافي

خط الوسط : طارق حامد، يوسف "أوباما"، أحمد سيد "زيزو"، أشرف بن شرقي، مصطفى فتحي

خط الهجوم: عمر السعيد.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي والقنوات الناقلة لها

عزيزي متابعنا أنت على موعد مع مواجهة الزمالك والإسماعيلي في تمام الساعة 17:30 بتوقيت القاهرة، الساعة 16:30 بتوقيت غرينيتش، الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة، وتقام مواجهة الزمالك والإسماعيلي عبر أون تايم سبورت أتش دي 2 وموقعنا يلا شوت توداي.

وفي الجانب الأخر يخوض الإسماعيلي لقاء اليوم باحثا عن الخروج من كبواته التي تعرض لها منذ بداية الموسم، فريق الإسماعيلي لم يتعادل أو ينتصر في أي لقاء ومني بالهزيمة في ثلاثة مباريات أمام الأهلي وسيراميكا كلوباترا والإسماعيلي، الدراويش يخوض لقاء اليوم بقيادة فنية جديدة للأرجنتيني خوان براون الذي تولى المهمة الفنية للفريق خلفا لطلعت يوسف، وجاءت قائمة الإسماعيلي للقاء اليوم كالتالي، محمد فوزى، أحمد عادل عبد المنعم، باهر المحمدي، محمد هاشم، محمد عمار، محمد نصر، عصام صبحي، عبد الله جمعة، أحمد عيد، محمد دسوقي، محمود البدري، محمود دونجا، عماد حمدي، عمر الوحش، أحمد مصطفى، محمد عادل، محمد صادق، أحمد مدبولي، عبد الرحمن مجدي، محمد الشامي، شيلونجو، شكري نجيب، مروان شوقي

تشكيل الإسماعيلي المتوقع أمام الزمالك

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع: مروان الصحراوي - باهر المحمدي - عبد الله جمعة - أحمد عيد.

خط الوسط الدفاعي: محمود عبد العاطي "دونجا" - عماد حمدي.

خط الوسط الهجومي: أحمد مدبولي - محمد الشامي.

خط الهجوم: شكري نجيب - شونجا.

معلومات مباراة الزمالك والإسماعيلي.

ما هو موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري؟

05:30 مساءاً بتوقيت مصر, 06:30 مساءاً بتوقيت السعودية, 04:30 مساءاً بتوقيت غرينتش.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي؟

أون تايم سبورت 1 - ON Time Sport 1.

ما هي البطولة التي تُلعب خلالها مباراة الزمالك والإسماعيلي؟

الدوري المصري.

من هو معلق مباراة الزمالك والإسماعيلي؟

حاتم بطيشة.