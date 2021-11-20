تراند اليوم : تلفزيون سلطنة عمان مباشر .. العرض العسكري بث مباشر تلفزيون سلطنة عمان العرض العسكري ٥١ بث مباشر قناة عمان HD

تلفزيون سلطنة عمان مباشر .. العرض العسكري بث مباشر تلفزيون سلطنة عمان العرض العسكري ٥١ بث مباشر قناة عمانقناة عمان الجديدة 2022 والتي تتناول جميع القضايا المتنوعة التي تخاطب الملف علي شاشتها والتي تضم البرامج الاجتماعية والسياسية والترفيهية والشبابية والكثير من البرامج لجميع القضايا وتعد قناة عمان التابعة لهيئة تلفزيون سلطنة عمان الحكومية من ابرز التي تبث علي القمر الصناعي نايل سات وهي قناة ذات محتوي اعلامي هادف ونبيل ومنافس وراقي فهي تخاطب أيضا جميع الفئات العمرية في المجتمع وتستخدم احدث التقنيات الموجود في عالم التصوير والمونتاج وأجهزة البث في محاوله لسعيها بتقديم افضل البرامج التلفزيونية والاذاعية وتوثيق كامل الاحتفالات والمناسبات الوطنية وتعمل قناة عمان علي غرس قيم المحبة والأخلاق والتمسك بالقيم المجتمعية وغرس ثقافة الاثراء والتنامي الفكري لدي مشاهديها .

يوجد بعض القنوات التي لها صدى عالمي حول العالم في مدينة عمان، والتي يتابعها العديد من المشاهدين داخل المدينة وخارجها؛ بسب انها تقدم محتويات حصرية وعاجلة في جميع الشؤون المتعلقة بالسياسة والاقتصاد والفن وغيرها، ومن هذه القنوات الكبيرة والعالمية قناة عمان الجديدة.

فالباحثين نتردد قناة عمان الجديدة لعام 2022 نقدم لكم من خلال الخطوات التالية، والتي من الممكن استقبالها على اجهزتكم التلفازية، وهي كالتالي:

تردد قمر النايل سات 12111.

عدل الترميز 27500 . عامل التصحيح 4/3 عمودي.

أو على النايل سات 11823