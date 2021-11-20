تراند اليوم : المؤسس عثمان الحلقة 71 كاملة مترجمة للعربية

نقدم لكم في لفتة تاريخية مسلسل قيامة عثمان الجزء الثالث الحلقة 71 مترجمة للعربية وفي أحداثها تفشل خطة كوسيس وديغاتوس في سرقة الأمانة التي تركها الكاهن ديريغور عند عثمان وهي جزء من الصليب الذي صلب عليه عيسى عليه السلام، ومحاولة خطف أورهان.

تنجح بالاه ومقاتلي القبيلة بافشال المخطط وصد الهجوم وقتل عدد كبير من المهاجمين، لكن قائدة الهجوم جوليا تنجح بالهرب.

غونجا تصاب بجراح خطيرة تنتهي بموتها، فيما عثمان يذهب لقلعة ديغاتوس ويثأر مما حصل.

لكن جوليا التي تتمكن من الهرب تقوم بخطف أطفال القبيلة وهم عائدون من الدرس الديني من عند الشيخ اده بالي.