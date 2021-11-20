تراند اليوم : بث مباشر المصري وبيراميدز .. مباراة المصري وبيراميدز بث مباشر مباراة المصري اليوم بث مباشر

مباراة بيراميدز اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة بيراميدز والمصري بث مباشر في المباراة التي تقام على ستاد برج العرب في الجولة الرابعة للدوري الممتاز، في تمام الساعة 15:00 بتوقيت القاهرة، يدخل بيراميدز لقاء اليوم بمعنويات مرتفعة بعدما حافظ على سلسلة انتصاراته في أول ثلاث مباريات بالدوري الممتاز على أندية مصر المقاصة وفاركو والاتحاد السكندري، وسيبحث الفريق في لقاء اليوم عن الانتصار الرابع على التوالي والبقاء في صراع القمة من أجل مواصلة مطاردة القمة.

قائمة بيراميدز للقاء اليوم شهدت ظهور فخر الدين بن يوسف بعدما عاد من الإصابة مؤخرا، وجاءت قائمة بيراميدز كالتالي، شريف إكرامي ومهدي سليمان وعبد الرحمن أيمن وأحمد أيمن منصور وعلي جبر وأسامة جلال وأحمد سامي ومحمد حمدي وأحمد فتحي وعمر جابر وإيريك تراوري ورمضان صبحي وأحمد توفيق ونبيل دونجا وإبراهيم حسن وعبد الله السعيد ووليد الكرتي وإبراهيم عادل ومحمود صابر وعبد الله مجدي ومحمود وادي وفخر الدين بن يوسف ودودو الجباس

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام المصري

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي

خط الوسط: رمضان صبحي - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف

موعد مباراة بيراميدز والمصري والقنوات الناقلة لها

تلتقون مع مباراة بيراميدز والمصري في تمام الساعة 15:00 بتوقيت القاهرة، الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، الساعة14:00 بتوقيت غرينيتش، وتذاع مباراة بيراميدز والمصري عبر موقعنا وأون تايم سبورت.

وفي الجانب الأخر مازال يبحث المصري البورسعيدي عن أول فوز له في مسابقة الدوري الممتاز، الفريق البورسعيدي تعادل في أول ثلاث مباريات أمام غزل المحلة وسموحة وفيوتشر، وسيخوض المصري لقاء اليوم بالقوة الضاربة أملا في حصد النقاط الثلاث من أجل التقدم للأمام في جدول تريتب الدوري.

المصري البورسعيدي يتواجد قبل لقاء اليوم في المركز الثالث عشرة برصيد 3 نقاط بعدما تعادل في ثلاث مباريات ولم يفوز أو يخسر أي لقاء، وأحرز هدفين وتلقت شباكه هدفين.

تشكيل المصري البورسعيدي المتوقع أمام بيراميدز

حراسة المرمى : أحمد مسعود

خط الدفاع : كريم العراقي ، إسلام جمال ، أحمد علاء ، أحمد شديد.

خط الوسط : فريد شوقي ، عمرو موسى ، إسلام عطية ، مصطفى سلطان ، أحمد الشيخ.

خط الهجوم : محمد بلح.

معلومات مباراة بيراميدز والمصري.

ما هو موعد مباراة بيراميدز والمصري في الدوري المصري؟

03:00 مساءاً بتوقيت مصر, 04:00 مساءاً بتوقيت السعودية, 02:00 مساءاً بتوقيت غرينتش.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والمصري؟

أون تايم سبورت 2 - ON Time Sport 2.

ما هي البطولة التي تُلعب خلالها مباراة بيراميدز والمصري؟

الدوري المصري.

من هو معلق مباراة بيراميدز والمصري؟

أيمن الكاشف.