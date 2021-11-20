الاكثر متابعة اليوم - امال عفيش: هيفا وهبي بنت حرام – فيديو

حلّت الممثلة اللبنانية القديرة آمال عفيش ضيفة على برنامج (مع تمام) تقديم تمام بليق وبكت على وضعها الاقتصادي الصعب حيث تعيش وحيدة دول معيل أو سند.

بكت بحرقة في الحلقة وهذا حال كل الممثلين العمالقة في لبنان خصوصًا ان الدولة اللبنانية غائبة تمامًا عن السمع ولا تهتم لمصائب شعبها، اما نقابات التمثيا في لبنان فحدّث ولا حرج أي أن “وحودها متل عدمه”

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عرض تمام عليها صورة الفنانة اللبنانية هيفا_وهبي ووصفتها بوحشة تمثيل وابنة حرام

وقالت: (هيدي وحشة وبنت حرام بالتمثيل.. قوية تمثيل وهذه المرأة تابعت اعمالها، وجهها يحكي وعيناها تتحدثان ايضًا.. الله عاطيها كاريزما وناعم عليها. هيفا لو ما تعذبت بحياتها وجها ما كان بيحكي)

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من جهتها ردّت هيفا على كلام ومدح امال، وقالت: (السيدة القديرة امال عفيش رأيك هيدا شرف كبير بحقي)