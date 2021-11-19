الاكثر متابعة اليوم - شكران مرتجى: والله لأخطب هيفا وهبي – صورة

نشرت الممثلة السورية شكران مرتجى صورة لها تحوّلت فيها لشاب واستخدمت تطبيقًا شهيرًا يحوّل المرأة لرجل والعكس.

قالت لو إنها كانت شابًا لكانت اختارت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي امرأة حياتها لأنها تحب شكلها، وأي رجل في العالم يتمنى هيفا حبيبته أو زوجته لجمالها.

علّقت على صورتها وأطلقت اسم شاكر على نفسها بدل شكران، وقالت: (يووو ليكو متل ممثل هوليوود بيجنن)

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وتابعت: (هههه والله لأخطب هيفا)

شكران كانت عرّفت جمهورها للمرة الأولى على أمها المحجبة ووصفتها بحب حياتها، وشكرتها على كل الدعم الذي أعطتها إياه منذ طفولتها وحتى الآن.

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