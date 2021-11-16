تراند اليوم : السعودية وفيتنام مباشر .. بث مباشر السعودية وفيتنام رابط مباراة السعودية وفيتنام مشاهدة مباراة السعودية وفيتنام مباشر HD

السعودية وفيتنام مباشر بث مباشر السعودية وفيتنام رابط مباراة السعودية وفيتنام مشاهدة مباراة السعودية وفيتنام مباشر تتجه الأنظار إلى ملعب ماي دينه الذي يستضيف مباراة السعودية وفيتنام، وكانت بعثة المنتخب الأخضر قد وصلت إلى هانوي وانطلقت التدريبات الجماعية حيث أكد المدير الفني للمنتخب السعودي هيرفي رونار أن لاعبيه مستعدون للمواجهة المرتقبة، ومن المتوقع أن يتم إجراء بعض التعديلات البسيطة على قائمة اللاعبين، وكان الجمهور السعودي قد عبر عن سعادته ورضاه التام بالمستوى المميز الذي قدمه لاعبيه المنتخب الوطني داعين اللاعبين لمواصلة الانتصارات لإسعاد الجماهير.

وقد سقط المنتخب السعودي في فخ التعادل أمام منتخب إستراليا بدون أهداف بعد سلسلة الانتصارات المميزة التي حققها المنتخب في الجولات السابقة، فلا يزال المنتخب الأخضر يحتل مركز الصدارة متفوق على استراليا، وسيبذل اللاعبين كل جهدهم من أجل الحفاظ على مستواهم والخروج من المواجهة بأفضل النتائج وسيعمل المنتخب السعودي على استغلال فارق النقاط الكبير وتدهور مستوى الخصم لتحقيق الفوز.

فيخوض منتخب فيتنام مباراته أمام صاحب الصدارة بعد أن فشل في تحقيق الفوز، فلا يمتلك في رصيد أي نقطة محتل ذيل المجموعة، بينما يحتل المنتخب السعودي المركز الأول برصيد 13 نقطة.

ومن المقرر أن يتم بث مباراة السعودية وفيتنام على قناة الرياضية السعودية، في تمام الساعة الثالثة عصراً حسب توقيت المملكة العربية السعودية.

وتنطلق مواجهة منتخب السعودية ونظيره منتخب فيتنام في مواجهة قوية، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم لقارة آسيا، لقاء الإياب، لأن المنتخب السعودي يأمل في مواصلة الإنتصارات من أجل الإقتراب من حلم المونديال القطري، فهل ينجح بالفوز علي حساب فيتنام، أم سيكون للأخير فرصة لتحقيق أول نقطة.

المنتخب السعودي يأمل في تحقيق العلامة الكاملة علي حساب المنتخب االفيتنامي في مواجهة لن تكون سهلة خاصة أنها خارج الديار وكان الفريق قد تعادل في المواجهة الماضية ويحتاج إلي العودة للإنتصارات من جديد في مسيرته التي شهدت إنتصارات كبيرة حتي الآن، فهل ينجح بالتفوق علي حساب منتخب فيتنام المتواجد في القاع، أم سيكون هناك مفاجآة، وبالتالي يتمني عشاق الأخضر أن يكون بكامل قوته من أجل الخروج بثلاث نقاط تقربه من الصعود الرسمي.

يذكر أن المنتخب السعودي قد نجح في الفوز علي حساب منتخب فيتنام بلقاء الذهاب، وذلك بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد بعد أن كان المنافس متقدماً في الدقيقة الثالثة بهدف عن طريق كوانغ هاي، ثم نجح سالم الدوسري وياسر الشهراني وصالح الشهري في تسجيل الثلاثية.

منتخب فيتنام يتواجد في قاع الترتيب بعد أن فشل في الإستحواذ علي أي نقطة من المجموعة حتي الآن بعد أن خسر في كافة اللقاءات، بينما المنتخب الأخضر السعودي في المركز الأول برصيد 13 نقطة بعد فوزه في أربع لقاءات وتعادل وحيد.