تراند اليوم : بث مباشر السعودية وفيتنام HD مباراة السعودية وفيتنام مباشر مشاهدة مباراة السعودية وفيتنام بث مباشر مباراة السعودية اليوم مباشر HD

مباراة السعودية وفيتنام مباشرالمنتخب السعودي مباشر مباراة المنتخب السعودي مباراة السعودية وفيتنام بث مباشر السعودية وفيتنام السعوديه وفيتنام مباراة السعودية اليوم مباشر تنطلق مواجهة منتخب السعودية ونظيره منتخب فيتنام في مواجهة قوية، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم لقارة آسيا، لقاء الإياب، لأن المنتخب السعودي يأمل في مواصلة الإنتصارات من أجل الإقتراب من حلم المونديال القطري، فهل ينجح بالفوز علي حساب فيتنام، أم سيكون للأخير فرصة لتحقيق أول نقطة.

المنتخب السعودي يأمل في تحقيق العلامة الكاملة علي حساب المنتخب االفيتنامي في مواجهة لن تكون سهلة خاصة أنها خارج الديار وكان الفريق قد تعادل في المواجهة الماضية ويحتاج إلي العودة للإنتصارات من جديد في مسيرته التي شهدت إنتصارات كبيرة حتي الآن، فهل ينجح بالتفوق علي حساب منتخب فيتنام المتواجد في القاع، أم سيكون هناك مفاجآة، وبالتالي يتمني عشاق الأخضر أن يكون بكامل قوته من أجل الخروج بثلاث نقاط تقربه من الصعود الرسمي.

يذكر أن المنتخب السعودي قد نجح في الفوز علي حساب منتخب فيتنام بلقاء الذهاب، وذلك بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد بعد أن كان المنافس متقدماً في الدقيقة الثالثة بهدف عن طريق كوانغ هاي، ثم نجح سالم الدوسري وياسر الشهراني وصالح الشهري في تسجيل الثلاثية.

منتخب فيتنام يتواجد في قاع الترتيب بعد أن فشل في الإستحواذ علي أي نقطة من المجموعة حتي الآن بعد أن خسر في كافة اللقاءات، بينما المنتخب الأخضر السعودي في المركز الأول برصيد 13 نقطة بعد فوزه في أربع لقاءات وتعادل وحيد.