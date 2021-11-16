تراند اليوم : مباراة المنتخب السعودي مباشر .. مباراة السعودية وفيتنام بث مباشر السعودية ضد فيتنام مشاهدة السعودية وفيتنام مباشر HD

مباراة المنتخب السعودي مباشر مباراة السعودية وفيتنام بث مباشر السعودية ضد فيتنام مشاهدة السعودية وفيتنام مباشر مشاهدة مباراة السعودية وفيتنام بث مباشر في المباراة التي تقام على ستاد مي دينه ستاديوم في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات الأسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم، في تمام 02:00 بتوقيت العاصمة القاهرة، وقدم المنتخب السعودي مباراة مثيرة في الجولة الماضية أمام أستراليا وخرج بنتيجة التعادل وعزز فرص تأهله لنهائيات كأس العالم، منتخب السعودية سيبحث في لقاء اليوم عن الانتصار وحصد النقاط الثاث من أجل تأمين الصدارة، المنتخب السعودي سيخوض لقاء اليوم بدون أي تهاون أو استهتار من أجل تفادي أي مفاجأت من فيتنام الذي يلعب لقاء اليوم بدون أي ضغوطات.

يعتلي المنتخب السعودي الصدارة برصيد 13 نقطة بعدما فاز في 4 مباريات وتعادل في لقاء ولم يخسر أي لقاء وأحرز8 أهداف وتلقت شباكه 3 أهداف.

تشكيل السعودية المتوقع أمام فيتنام

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: متعب الحربي وعبد الله مادو وعبد الإله العمري وعلي البليهي

خط الوسط: ياسر الشهراني وسالم الدوسري ومحمد كنو وسلمان الفرج

خط الهجوم: عبد الرحمن غريب وفهد المولد

موعد مباراة السعودية وفيتنام والقنوات الناقلة لها

تلتقون مع مواجهة السعودية وفيتنام في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة، الساعة الثالثة ظهرا بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت غرينيتش، وتذاع مباراة السعودية وفيتنام عبر موقعنا.

وفي الجانب الأخر يأمل منتخب فيتنام في لقاء اليوم عن الخروج من كبوة النتائج السلبية التي تعرض لها خلال المواجهات الخمس السابقة من التصفيات، منتخب فيتنام لم يقدم الأداء المنتظر منه في المباريات الماضية وتعرض للهزيمة مستحقة، وسيبحث في المباراة عن النقاط الثلاث من أجل التقدم للأمام والابتعاد عن المركز الأخير في المجموعة.

فيتنام يتواجد في المركز الأخير بدون رصيد بعدما خسر في 5 مباريات ولم يحقق أي انتصار أو يتعادل في أي لقاء، وأحرز الفريق 4 أهداف وتلقت شباكه 11 هدفا.

معلومات مباراة السعودية وفيتنام.

ما هو موعد مباراة السعودية وفيتنام في تصفيات كأس العالم؟

02:00 مساءاً بتوقيت مصر, 03:00 مساءاً بتوقيت السعودية, 01:00 مساءاً بتوقيت غرينتش.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة السعودية وفيتنام؟

الرياضية السعودية 7 - SSC Sport 7.

ما هي البطولة التي تُلعب خلالها مباراة السعودية وفيتنام؟

تصفيات كأس العالم 2022 - آسيا.

من هو معلق مباراة السعودية وفيتنام؟

حماد العنزي.