تراند اليوم : مباراة العراق مباشر HD لعبه العراق مباشر مشاهدة بث مباشر مباراة العراق و كوريا الجنوبية بث مباشر مباراه العراق وكوريا الجنوبية مشاهدة مباراة العراق اليوم مباشرHD

مباراة العراق مباشر لعبه العراق مباشر مشاهدة بث مباشر مباراة العراق و كوريا الجنوبية بث مباشر مباراه العراق وكوريا الجنوبية مشاهدة مباراة العراق اليوم مباشر مشاهدة مباراة العراق وكوريا الجنوبية بث مباشر في المباراة التي تقام على ستادثاني بن جاسم بادي الغرافة في الجولة الخامسة من التصفيات الأسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم، في تمام الساعة الخامسة بتوقيت العاصمة القاهرة، ومازال يمتلك المنتخب العراقي فرصه في التأهل لنهائيات كأس العالم في حالة الفوز في لقاء اليوم، العراق قادم للقاء اليوم من تعادل مثير أمام سوريا في الجولة الماضية في لقاء قد يتسبب في عدم التأهل للنهائيات، منتخب العراق يدرك تماما أن الفوز في لقاء اليوم سيحافظ على فرصه في التواجد بالمركز الثالث المؤهل للملحق بشرط تعثر لبنان في لقاء الجولة الأخيرة.

العراق يتواجد حاليا في المركز الرابع برصيد 4 نقاط بعدما تعادل في 4 مباريات وخسر في لقاء ولم يفوز في أي لقاء وأحرز 3 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف، وأحرز الفريق 3 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف.

تشكيل العراق المتوقع أمام كوريا الجنوبية

حراسة المرمى: فهد طالب رحيم

خط الدفاع: شيركو كريم جوباري - أحمد إبراهيم خلف - علي فاير - علي عدنان كاظم

خط الوسط: أمير العماري - امجد عطوان

خط الوسط الهجومي: إبراهيم بايش - بشار رسن بونيان - محمد قاسم

خط الهجوم: ايمن حسين

موعد مباراة العراق وكوريا الجنوبية والقنوات الناقلة لها

عزيزي متابع تتابع مباراة العراق وكوريا الجنوبية عبر موقعنا يلا شوت توداي، وتلتقون مع مباراة العراق وكوريا الجنوبية في تمام الساعة الرابعة بتوفيت غرينيتش، الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، الساعة السادسة بتوقيت مكة المكرمة.

وفي الجانب الأخر حسم المنتخب الكوري التأهل رسميا لنهائيات كاس العالم برفقة منتخب إيران، منتخب كوريا الجنوبية سيبحث في لقاء اليوم عن الانتصار من أجل اقتناص الصدارة في حالة تعثر إيران، ولكن في النهاية نجد أن منتخبي إيران وكوريا الجنوبية تأهلا رسميا للنهائيات وباتت مواجهات الجولة الأخيرة كمنافسات على أول مقعدين بعد تأهلهما رسميا للنهائيات.

يقع كوريا الجنوبية حاليا في المركز الثاني برصيد 11 نقطة بعدما فاز في 3 مباريات وتعادل في مباراتين ولم يخسر أي لقاء، وأحرز الفريق 5 أهداف وتلقت شباكه هدفين.

تشكيل كوريا الجنوبية المتوقع أمام العراق

حراسة المرمى: كيم سيونغ غيو

خط الدفاع: لي يونغ - منجاي كيم - كيم يونغ غون - شول هونغ

خط الوسط: جونغ وو يونج - آن بيوم هوانج

خط الوسط الهجوم: مون هوان كيم - هيونغ مين سون- هوانغ هي تشان

خط الهجوم: كي سونغ يوينغ

معلومات مباراة العراق وكوريا الجنوبية.

ما هو موعد مباراة العراق وكوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم؟

05:00 مساءاً بتوقيت مصر, 06:00 مساءاً بتوقيت السعودية, 04:00 مساءاً بتوقيت غرينتش.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة العراق وكوريا الجنوبية؟

الرياضية السعودية 7 - SSC Sport 7.

ما هي البطولة التي تُلعب خلالها مباراة العراق وكوريا الجنوبية؟

تصفيات كأس العالم 2022 - آسيا.

سيتم إضافة رابط المباراة قبل بدايتها بنصف ساعة.