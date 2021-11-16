تراند اليوم : مباراة الجزائر بوركينافاسو بث مباشر HD مباراة الجزائر اليوم مباشر الأن Algeria v Burkina Faso مشاهدة مباراة الجزائر اليوم مباشر الآن بث مباشر الجزائر بوركينافاسو HD

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يعتلي المنتخب الجزائري صدارة ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة بعدما فاز في 4 مباريات وتعادل في لقاء ولم يخسر أي لقاء، وأحرز 23 هدفا وتلقت شباكه هدفين.

تشكيل الجزائر المتوقع أمام بوركينا فاسو

حراسة المرمى: اليكساندر اوكيدجا "رايس مبولحي"

الدفاع: عيسى ماندي - مهدى جيان تاهرات - رامي بن سبعيني - محمد رضا حلايمية

الوسط: مهدي عبيد - فريد بولاية - هاريس بلقبلة "ياسين براهيمي" - أندي ديلور

الهجوم: رياض محرز - سعيد بن رحمة "بغداد بونجاح"

موعد مباراة الجزائر وبوركينا فاسو والقنوات الناقلة لها

تقام مباراة الجزائر وبوركينا فاسو في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الرابعة مساء بتوقيت غرينيتش، وتذاع مباراة الجزائر وبوركينا فاسو عبر موقعنا إلى جانب FIFATV Youtube .

وفي الجانب الأخر يرفع بوركينا فاسو في لقاء اليوم شعار لا بديل عن الانتصار وحصد النقاط الثلاث من أجل قلب الطاولة على الجزائر والتأهل لنهائيات المونديال، منتخب بوركينا فاسو قدم مباريات قوية في التصفيات واستطاع أن يتعادل مع الجزائر في لقاء اليوم ويأمل في تحقيق المفاجأة وإيقاف سلسلة انتصارات المنتخب الجزائري المتواصلة منذ تتويج الفريق بكأس الأمم الإفريقية الأخيرة.

بوركينيا فاسو يتواجد في المركز الثاني برصيد 11 نقطة بعدما فاز في 3 مباريات وتعادل في مباراتين ولم يخسر أي لقاء وأحرز 10 أهداف وتلقت شباكه هدفين.

معلومات مباراة الجزائر وبوركينا فاسو.

ما هو موعد مباراة الجزائر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم؟

06:00 مساءاً بتوقيت مصر, 07:00 مساءاً بتوقيت السعودية, 05:00 مساءاً بتوقيت غرينتش.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وبوركينا فاسو؟

السعودية الرياضية 3 - SSC Sport 3.

ما هي البطولة التي تُلعب خلالها مباراة الجزائر وبوركينا فاسو؟

تصفيات كأس العالم 2022 - أفريقيا.