تراند اليوم : بالفيديو: مفاجأة منى الشداد تفضح "رامز جلال" وتؤكد معرفتها بالمقلب قبل تصويره

الخليج 365/

صرحت الفنانة الكويتية منى شداد، خلال مداخلتها الهاتفية مع المذيعة حليمة بولند، في برنامجها ، أنها كانت على علم مسبق بمقلب الفنان المصري "رامز جلال" في برنامج "رامز تحت الأرض".

وقالت منى: "في بداية الأمر اتصل بي نيشان وأكد أنه سيجري معي لقاء وأن أرتدي لباس سبور شيك خفيف فوافقت على الظهور وبعد يومين سألته عن الإعداد فقال لي إنه محضر كل شيء ومجهز".

وأضافت، عندما وصلت إلى أبوظبي وقرأت تصريحات الإعلامي طوني خليفة انتابني شعورا بأن هذا مقلب.

وأكملت الفنانة منى شداد أنها لم تكن تعرف بحقيقة المقلب حتى وصلت الطائرة الهليكوبتر وأخبرت معدة البرنامج "شريفة": "ممكن يكون الشخص مريض أو حامل.. من غير الممكن المشاركة بعدها تخبرني بكل تفاصيل المقلب، وأكدت لها أنني سألتزم السكوت وأظهر أنني لست على علم بشيء".

وأوضحت الفنانة أنها تواصلت مع رامز جلال بعد عرض الحلقة، ووجهت له الشكر وأكد لها على نجاح الحلقة.