تراند اليوم : بث مباشر ايطاليا .. ايطاليا مباشر الان مشاهدة مباراة ايطاليا اليوم بث مباشر HD ايطاليا وايرلندا بث مباشر

مشاهدة مباراة ايطاليا اليوم بث مباشر ايطاليا مباشر الان بث مباشر ايطاليا ايطاليا مباشر ايطاليا وايرلندا بث مباشر مشاهده رابط البث المباشر لمواجهه ايطاليا ضد إيرلندا الشمالية northern ireland vs italy اليوم في التصفيات الاوروبيه المؤهله لكاس العالم ، بعد ان تعادله مع خصمه المباشر سويسرا في الجوله الماضيه من التصفيات يحل اليوم المنتخب الايطالي وهو لا بديل عن الفوز لتأمين التأهل لكأس العالم ضيفا ثقيلا علي منتخب إيرلندا الشمالية وذلك ضمن مباريات الجوله العاشره من التصفيات الاوروبيه المؤهله لكاس العالم 2022 ، وسوف يستضيف الليله منتخب إيرلندا الشمالية نظيره الايطالي علي ارضيه ملعب ويندسور بارك وذلك في مواجهه الاياب بين المنتخيبن في التصفيات ، وسوف تبدا اليوم الموافق 15 نوفمبر مباراه ايطاليا و إيرلندا الشمالية في تمام الساعه العاشره الا ربع مساءا بتوقيت القاهره والساعه الحاديه عشر الا ربع بتوقيت السعوديه.

بث مباشر مباراة ايطاليا وإيرلندا الشمالية

المنتخب الايطالي هو الضيف في لقاء الليله وذلك ضمن مباريات الجوله الاخيره من التصفيات الاوروبيه المؤهله لكاس العالم ، المنتخب الايطالي قادم من تعادل في الجوله الماضيه فشل من خلالو بالابتعاد بصدرا المجموعه والتقي المنتخب الايطالي في هذه الجوله مع المنتخب السويسري وانتهت المباراه بتعادل الاجابي بنتيجه هدف مقابل هدف ، المنتخب الايطالي قبل لقاء اليوم حاليا هو متصدر المجموعه الثالثه برصيد 15 نقطه وذلك بعد ان خاض 7 مباريات في المجموعه ومن خلالهم حقق المنتخب الانتصار في اربع مباريات وتعادل في ثلاث مباريات.

بث مباشر مباراة إيرلندا الشمالية وايطاليا

فيما منتخب إيرلندا الشمالية فهو صاحب الارض في مواجهه اليوم وذلك ضمن مباريات الجوله العاشره من التصفيات الاوروبيه المؤهله لكاس العالم ، منتخب إيرلندا الشمالية قبل مواجهه اليوم هو صاحب المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعه الثالثه برصيد 8 نقاط وذلك بعد ان خاض هو الاخر 7 مباريات في المجموعه وتمكن المنتخب من خلالهم في تحقيق الانتصار في مبارتان وتعادل ايضا في مبارتان وخسر المنتخب في ثلاث مباريات ، واخر مباراه لعبها منتخب إيرلندا الشمالية في التصفيات كانت مع منتخب ليتوانيا وانتهت المباراه بفوز إيرلندا الشمالية بهدف مقابل لاشئ.