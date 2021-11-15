تراند اليوم : مباراة الكويت اليوم .. مباراة منتخب الكويت بث مباشر مشاهدة مباراة ليتوانيا ضد الكويت

تقدم منتخب الكويت على نظيره ليتوانيا بهدف مقابل لا شيئ في منتصف المباراة اليوم التي تقام بشكل ودي بين الكويت وليتوانيا .

البث المباشر لمباراة الكويت ضد ليتوانيا lithuania vs kuwait يلتقي في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة مساءا بتوقيت مكة المكرمة كلا من المنتخب الليتواني الأول لكرة القدم مع نظيره منتخب الكويت الأول لكرة القدم في مباراة دولية ودية تجمع المنتخبين في إطار استعدادات كلا منهما لخوض المنافسات الدولية المرتقبة والاستحقاقات الرياضية المفروضة على كلا منهما ويمكن مشاهدة المباراة على عدد من القنوات الرياضية.

خاض المنتخب الليتواني الأول لكرة القدم منافسات التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم المقبلة التي ستقام في قطر نهاية العام المقبل إلا أنه غادر التصفيات مبكرا حيث نافس في إطار المجموعة الثالثة واكتفى بتحقيق فوز وحيد حتى الآن فيما لم يتمكن من تحقيق أي تعادل ليتوقف رصيده عند ثلاث نقاط فقط ليقع في قاع المجموعة محتلا المركز الأخير في ترتيب المجموعة وفقد كل فرصه في الحصول على التأهل الى النهائيات المقبلة فيما يسعى حاليا لإعداد جيل جديد يخوض المنافسات الدولية المقبلة.

أما المنتخب الكويتي الأول لكرة القدم فقد غادر ايضا التصفيات الاسيوية المؤهلة الى نهائيات كاس العالم المقبلة كما غادر أيضا منافسات كاس العرب ولذلك يستعد المنتخب الكويتي لبناء الجيل الجديد من منتخب الفريق في الفترة الحالية حيث يسعى الفريق خلال المباراة الحالية التي يخوضها أمام المنتخب الليتواني إلى تجريب عناصر جديدة وخلق حالة من التوائم والانسجام بين عناصر الفريق الواحد استعدادا للمنافسات المقبلة التي سيخوضها الفريق في الفترة المقبلة.