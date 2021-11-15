تراند اليوم : بث مباشر السودان وغينيا بيساو .. منتخب السودان بث مباشر مباراة السودان وغينيا بيساو مشاهدة مباراة السودان اليوم مباشر HD

بث مباشر السودان وغينيا بيساو منتخب السودان بث مباشر مباراة السودان وغينيا بيساو مشاهدة مباراة السودان اليوم مباشر وتنطلق مواجهة منتخب جنوب أفريقيا ونظيره منتخب غانا في مواجهة تحصيل حاصل، وذلك ضمن مباريات الجولة الأخيرة السادسة من تصفيات كأس العالم لقارة أفريقيا، لأن المنتخب السوداني لن يبحث سوي عن تحقيق العلامة الكاملة من أجل إرضاء جمهوره الغاضب من ما حدث في كافة اللقاءات الماضية والتي لم ينجح فيها بتحقيق أي إنتصار.

المنتخب السوداني الذي لم يحقق القليل من الأمل لجماهيره في هذه التصفيات التي كانت صعبة للغاية علي الجميع بعد أن عاني فيها صقور الجديان حتي أنه من المنتخبات القليلة التي لم تتمكن من تحقيق أي إنتصار في هذه التصفيات، وبالتالي يحاول أن يترك بصمة في هذه المواجهة الختامية من أجل وداع يليق بالمنتخب السوداني، وذلك من خلال الفوز علي حساب المنتخب الغيني البيساو.

المنتخب السوداني كان في مواجهة الذهاب ضد منتخب غينيا بيساو قد خسر منه بأربعة أهداف مقابل هدفين، وذلك في مواجهة لم تليق بالفريق السوداني خاصة أنها كانت علي ملعبه وبين جماهيره في ملعب الهلال بالخرطوم، وبالتالي يأمل في الإنتقام.

منتخب السودان يتواجد في التصفيات برصيد نقطتين في المركز الأخير للترتيب، بينما يتواجد منتخب غينيا بيساو في المركز الثاني برصيد خمس نقاط من إنتصار وتعادلين فقط في المجموعة.

مشاهدة مباراة السودان وغينيا بيساو مباشر اليوم